A 2022-2023-as tanévben sem pihennek, számos tervüket valósítják meg. Kedden nyílt napra várták a leendő elsőseiket.

– Iskolánk hagyományosan kettő alkalommal szervez nyílt napot, az egyiket október 4-én, kedden, a másikat november 9-én. Ilyenkor várjuk leendő elsőseinket és szüleiket, hogy tájékozódjanak választható képzéseinkről – tájékoztatta portálunkat Saxinger Veronika, az intézmény pályázatokért és médiakapcsolatokért felelős ügyintézője.

A keddi nyílt napra háromszázan regisztráltak előzetesen, s többen érkeztek olyanok is, akik előre nem jelezték részvételi szándékukat, természetesen őket is örömmel fogadták. A leendő Szilágyisok két órát nézhettek meg, az egyik legnépszerűbb ezek közül a spanyolóra. Az alulában tájékoztatókat tartottak, kvízeket tölthettek ki a résztvevők, akik ezért apró figyelmességeket is kaptak az iskolától. A szülőknek pedig szerveztek véradást, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett.

Rengeteg leendő diákot érdekelt a szilágyis nyílt nap

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Ezen kívül is több lehetőséget kínálnak. Ebben az évben nyolc tantárgyból szerveznek a tehetséges végzős általános iskolásoknak két fordulós, jelenléti versenyeket, és idei újdonság a robotika versenyük. Az Isaac Asimov Robotikaversenyen azok vehetnek részt, akik indulnak a Bolyai János Matematikaverseny vagy a Kemény János Informatikaverseny vagy a Jedlik Ányos Fizikaverseny egyikén. A feladatuk az, hogy írjanak és adjanak elő egy 2-4 oldalas, robotika tárgyú esszét vagy mutassanak be egy saját építésű robotot.

– Természettudományos szakkörünk, a „mókuska” idén sem maradhat el, szeretik és várják a szorgalmas kisdiákok ezeket a foglalkozásokat, amelyeknek gimnáziumunk ad otthont. Továbbá, szintén az iskolánkban, ingyenes, 4-4 alkalmas felvételi előkészítőket is tartunk matek és magyar tárgyakból – ismertette Saxinger Veronika.

Robotika tárgyú esszét, vagy saját építésű robotot kellett leadni a vállalkozó kedvű diákoknak

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Számos lehetőséget kínálnak a nyolcadikosoknak is, hogy összemérhessék tudásukat másokéval, felkészülhessenek a középiskolai felvételire, belekóstolhassanak a gimis hangulatba. Várják, keresik a tehetséges, szorgalmas fiatalokat, akik jövőre náluk folytatják tanulmányaikat.