– December elsején kerül a Mars a legközelebb a Földhöz. Azonban egy másik esemény is kapcsolódik a vörös bolygóhoz a tél elején. A szembenállás (oppozíció), amikor a Nap-Föld-Mars egy vonalra esik, december 8-án lesz. A Föld és a Mars is kering a Nap körül, ezáltal körülbelül 2 évente van egy olyan alkalom, amikor a három égitest egy sávba esik. Ebben az évben ekkor láthatjuk a bolygót a legfényesebbnek, az égen a Bika csillagképben lesz megfigyelhető. A fényessége eléri a -1.9 magnitúdót, ami azt jelenti, hogy december elején az éjszakai ég legfényesebb csillagánál, a Szíriusznál is fénylőbb lesz – ismertette a csillagász.