A városban élők viszont nem csak a felfordulás miatt, a munkálatok okán kivágott fák miatt is felemelték szavukat. Száz esett ugyanis áldozatul, de az önkormányzat ígérete szerint dupla annyit ültetnek majd helyettük. Szintén több lakossági fórumon szóba került az is, hogy a beruházás eleve nem tartalmazza a közművek kiváltását, pontosabban a csatornarendszer megújulását. Az önkormányzat többször is hangsúlyozta, hogy a projektet már így örökölték az előző ciklusból, de a régi, roncsolódott vízelvezetést béleléssel igyekeznek jobbá tenni. A fórumokon gyakran jelezték a helyiek, a környék annyira beépült, olyan szinten leburkolták, hogy kizártnak tartják, a kisebb keresztmetszet kezelni tudja majd a csapadékot.