– A fa állítását hivatalosan minden évben az önkormányzat rendeli meg a Városgondozás Eger Kft-től, ettől a munkafolyamattól függetlenül az Agria Film Kft. a Dobó térre programokat szervez és ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat lát el. Az Agria Film Kft., mint főszervező felel a téren lévő emberek biztonságáért, velünk tartotta meg a hatósági bejárást a Katasztrófavédelem, mi biztosítjuk a tér őrzését, az egészségügyi személyzetet jelenlétét. A rendezvény kezdetekor a fát laikusként megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az ferde és van rajta egy hatalmas repedés – tette hozzá a közleményben.

– Mivel városunkban a Városgondozás Eger Kft. által állított karácsonyfa kidőlésére már volt példa, így óhatatlan, hogy felelős vezetőként aggódni kezdtem, így arra kértem a Városgondozást, hogy kérjenek egy szakvéleményt a fáról, hogy az biztonságos-e. A fa ferdeségét és a repedést látva ezt követően az önkormányzat is kérte a Városgondozást, hogy biztosítson egy szakvéleményt. A Városgondozás a szakvéleményt megkérte, szóban közölték, hogy a fa biztonságos, pántokkal meg is erősítették a repedésnél. A pár nappal ezelőtti szeles napon a téren szolgáló biztonsági őr hívott minket, hogy a fa kilengése nem ad bizakodásra okot és fura, nyikorgó hangja van. A biztonsági cég azzal a kéréssel fordult felénk, hogy a fa körül nagyobb területet zárjunk el a biztonságra való tekintettel. A helyszínen szemügyre vettük a fát, amin újabb repedés jelent meg. Az egyeztetésnél ott tartózkodott a Városgondozás egy kollégája is, majd akkor az a felelős döntés született, hogy az esetleges balesetek megelőzése miatt a fát bontsuk el, hiszen egy újabb szakvélemény kérése azonnal nem kivitelezhető és két nagy látogatottságú program kerül megrendezésre a napokban. Ezt követően írásban jeleztem a Városgondozás Eger Kft. vezetésének, hogy amennyiben van rá mód és lehetőség a fát bontsák el. Ők a kérésünket nem megkérdőjelezve eleget tettek ennek – közölte Berényi Tamás, aki csütörtökön is nyilatkozott már a heol.hu-nak az ügyben az alábbi cikkben: