Az már az ősz során kiderült, hogy a magas energiaszámlák miatt nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok, több szolgáltatást szüneteltettek, intézményt kénytelenek voltak bezárni.

Ezen a helyzeten segített a kormány, rendeletbe foglalta, hogy a 10 ezer fő alatti települések rezsitámogatást kapnak. A kistelepülések támogatását feltételekhez kötötték, az önkormányzati vezetőknek egy menedzsmenttervet kellett készíteniük, amelyben bemutatják, a település milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében, a rendelkezésre álló tartalékokat hogyan használják fel, s ha szükséges, milyen vagyonértékesítéseket ­terveznek.

A döntés megszületett, a hevesi térség minden tízezer lakos alatti települése támogatást kapott.

Kisköre kapta majdnem a legtöbbet, 24 millió forint jut a városba. Magyar Csilla polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, ősszel táblázatot készítettek, amelyben feltüntették a közvilágítás költségét, az óvoda, bölcsőde energiafogyasztását.

– Még készül az idei költségvetésünk, abból fog kiderülni, mekkora segítség ez valójában. Természetesen nagyon örülünk az összegnek, hiszen mindez azt jelenti, kevesebb saját forrást kell felhasználni ezekre – mondta Magyar Csilla.

Mindenki nyert

Az összes település részesül a támogatásból. Nagyobb összeget kap majd Tarnazsadány, a faluba 28 millió forint érkezik, Tarnamérát 24, Tiszanánát közel húszmillió forinttal segítik. Mindenütt nagy tétel a közvilágítás működtetése, így ehhez is hozzájárul a támogatás. A sarudi ­költségvetéshez közel 13 millió ­forinttal, a pélyi 12 millióval, a tarnaszentmiklósihoz és az erkihez tízmillióval, a kömlőihez 8,6 millióval, az erdőtelkihez közel 8,5 millióval, a tarnaörsihez 7,3 millióval, a hevesvezekényihez 6,8 millióval, míg a tenkihez 6,2 millió forinttal járultak hozzá.

Átányba is érkezik a támogatásból, egész pontosan 7,3 millió forint. Jámbor Dénes polgármester szintén örül ennek.

– Mindent persze nem old meg, de a segítség minden formája jól jön. Az összegek változtak, de ennek az oka az, hogy melyik önkormányzatnak mennyi saját fenntartású intézménye van. Átánynak viszonylag kevesebb, s ezeket is már próbáltuk energiahatékonnyá tenni. Ez s a 7,3 millió forint is könnyebbé teszi a fenntartásukat – részletezte.

Zaránk kicsivel több mint 15 millió forintot kap a közösből. Urbán László polgármester elmondta, ebből a közvilágításra nagyságrendileg 8, míg az idősek otthonának fűtésére, áramhasználatára 7 millió forintot használhatnak.

– Ha minden körülmény így marad, nem történik semmi drasztikus áremelkedés, akkor ez az összeg Zaránknak egész évre elegendő lehet. Ez összefüggésben van azzal is, hogy szoros a gazdálkodásunk, és stabil a költségvetésünk – taglalta.