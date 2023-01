– Az összesen 153 parkolóhely megszűnése rendkívül súlyosan érinti a kórházi dolgozókat, a betegek hozzátartozóit, a piaci árusokat, a vásárlókat, a környéken élőket és nem utolsó sorban azokat a vendéglátóhelyeket és szállásadókat, akik itt béreltek parkolóhelyet vendégeik számára. Ez a döntés súlyos csapás az egyébként is nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a parkolóház bezárt állapotban is pénzébe kerül a városnak és még bevételt sem termel, ami a bérleti költséget kompenzálná. Az Evat korábbi vezérigazgatója, dr. Fodor András már 2020 augusztusában felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy az önkormányzat készfizető kezességvállalása mindenképp fennáll a parkolóház tulajdonosának, és maga Mirkóczki Ádám polgármester is elismerte korábban, hogy nincs olyan jogszerű opció, amiben az önkormányzatot ne terhelné bérlési vagy vásárlási kötelezettség. A parkolóházzal kapcsolatos eredeti szerződés egy, az előző városvezetéstől örökölt helyzetet teremtett, amelynek egyetlen értelmes és anyagilag elfogadható megoldása az lett volna, ha a Mirkóczki Ádám vezette önkormányzat 2020 tavaszán, mintegy féláron, élt volna a megvásárlás lehetőségével. Az érvényes bérleti szerződés nélküli üzemeltetés a lehető legrosszabb és legköltségesebb megoldás volt, és az elmúlt két évben eltűrt állapot a mostani polgármesteri aláírás hiányában azt eredményezné, hogy a városnak 15 év alatt több mint 1 milliárd forintot kellene fizetnie – fogalmazott Szűcs Tamás.