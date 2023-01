Azt is említette, hogy már nem köti a tulajdonost a szerződés, így új árat szabhat meg a parkolóházért, már 875 millió forint az új ár.

– Mirkóczki Ádám most azt állítja, nem volt pénze a városnak a parkolóház megvételére. Ezt cáfolja, hogy tudomásom szerint Eger önkormányzata vételi szándékát jelentette be egy 2020. március 23-án kelt levelében, ezt a vételi szándékát még meg is erősítette egy újabb levelében. Ha nem volt pénze a városnak, ahogyan azt most állítja, akkor miért jelentette be vételi szándékát? – kérdezte.