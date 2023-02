A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 62 szakképesítésben rendezi meg a versenyt, de a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához tartozó szakmákban is keresik a legjobb középiskolásokat.

File Sándor, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára elmondta, szerinte beérett az a háromoldalú munka, amit a vállalati gyakorlati helyek, az iskolák és a kamara folytattak a szakképzés javítása érdekében. Míg ugyanis korábban megyénkből 160–180-an jelentkeztek a szakmai versenyekre, addig idén több mint 270-en indultak. Ez szerinte azt jelenti, hogy nőtt a szakmák presztízse. Motiváció a diákoknak az, hogy az országos döntőbe jussanak, ezáltal találkozzanak vállalkozásokkal, hamarabb szerezhessék meg a szakképesítést, és élményt is jelent a részvétel. Az elmúlt években jól szerepeltek a vármegyei diákok, az ő eredményeik, elismeréseik, beszámolóik is motiválhatták az utánuk következőket. File Sándor kifejtette, 13 intézményből 29 szakmában vannak vármegyei indulók, amelyek lefedik a vármegye gazdaságát a turizmustól az iparon át az IT-szektorig.

Az írásbeli elődöntők megyénkben három héten keresztül Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban zajlanak. Pásztor Dániel, a Bornemissza végzős kőművese elmondta, azért jelentkezett, mert az elmúlt két évben jók voltak a tanulmányi eredményei, tanára kérdezte meg, jönne-e. Mivel szereti a szakmát – korábban mást tanult, majd kőműves mellett dolgozott, ezért választotta –, s érdekelte a verseny, így benevezett. Motivációt jelent az ő és társai számára, hogy felnőjenek a feladathoz, ezen kívül egy hónappal korábban is végezhetnek az iskolával, ha jól szerepelnek. Kifejtette, ha az ember komolyabban veszi a versenyt, nagyobb céljai vannak, akkor nem árt a felkészülés. Tanára gyakorló feladatokat adott neki és segített is, de főként otthon készült föl a megmérettetésre. Átnézte az elmúlt két év feladatait is, ezért sok számolásra és rajzismereti feladatra számított.