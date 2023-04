- Ez a mi hazánk, fontos vigyáznunk rá, hogy mi is élvezhessük szépségét, és minél tisztábban tudjuk majd továbbadni a gyermekeinknek, unokáinknak. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként a kormány folyamatosan hoz és hajt végre olyan intézkedéseket, amelyek egyrészt egy sokkal tisztább Magyarországhoz, másrészt egy sokkal jobb levegőjű, zöldebb és élhetőbb környezethez vezethetnek. Része ennek például a faültetési-, a településfásítási program, valamint az újszülöttek erdeje projekt, amely során minden újszülött után legalább tíz fát ültetünk. Fókuszban van a vizeink tisztaságának megóvása, és természetesen az illegális hulladéklerakók felszámolása is. A kormány számára fontos a gyermekek bevonása is a környezetvédelembe. A nemzeti alaptanterv része, hogy megismerkedhessenek hazánk flórájával, faunájával. Ha ismerik az őket körülvevő környezetet, valószínűleg jobban is vigyáznak rá, tudatosabb felnőttek lesznek. Lényeges, hogy figyeljünk az újrahasznosítás lehetőségére, és a szelektív hulladékgyűjtésre is – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.