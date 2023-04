– A pandémia előtt a nyár minden hetén volt táborunk. Tavaly 5-6 hét telt így, ám ezt az évet még nem látjuk tisztán. Az idei vakáció 11 hetéből jelenleg 3 turnus biztos. Többekkel még egyezkedünk. Korábban például 8-10 zeneiskola is rendszeresen járt hozzánk. Most mind otthon szerveznek napközis tábort, mert a minimális 18 főt nem tudják kiállítani. A szülők ugyanis nem tudják, hogy a most esedékes előleg után nyáron be tudják-e fizetni a teljes összeget. Persze, van, ahol már töltődik a létszám, mert a fűtési szezon végéhez közeledve jobban látják a szülők, mit tervezhetnek a nyárra. Nagy probléma azonban, hogy amíg tavaly 42 ezer 500 forint volt gyermekenként egy öt éjszakás tábor, az most csak 69 ezerből jön ki. Ezt egyrészt az élelmiszerek árának emelkedése okozza. Ráadásul mi egyesületként működünk, piaci árat kell fizetnünk a gázért és az áramért is. Például a tűzzománcos foglalkozásnál hatalmas összeg a kemence működtetése. A kosárfonáshoz tavaly 2500 forintért vettünk egy kiló vesszőt, ez most 3850 forintba kerül. A nehézségek ellenére hirdetünk táborokat. A természetjáró-, a kézműves-, illetve idén először az Ősi mesterségek nyomában elnevezésű és tematikájú táborunkat is tervezzük. Utóbbiban a fazekasság, a kosárfonás, a bőrözés, a kürtőskalács és az ütőfás mézeskalács készítés fortélyaival ismerkedhetnek meg a gyerekek. Lesz gyógynövényismeret is, ennek során túra közben gyógynövényeket gyűjtünk, majd a táborban teát főzünk belőlük. Mintegy nyolc éves kortól bárkit tudunk fogadni. A foglalkozásokat az egyesületünk tagjai vezetik, akik rendszerint pedagógusok. A nagy problémát ott látjuk, hogy azokkal a gyerekekkel mi lesz, akiknek nem lesz lehetőségük táborozni? Sajnos, elég sokan lesznek ilyenek – vélekedett Tóth István.