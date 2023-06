Van új sárgarépa nyolcszázért, illetve a gyökérzöldség 2400 forintért. A karalábé darabja 400 forint körül van. Kerestünk zöldborsót, nem találtunk, viszont egy helyen láttunk zöldbabot 4000 forintért.

A koranyári nyársalások, grillezések elmaradhatatlan kelléke a zöldhagyma, a paradicsom, a paprika. Az újhagyma csokronként 300, a paradicsom kilója 1000-1200 forint, a tv paprikát is már kilóra mérik, 1400 forintért. Láttunk hatalmas méretű, enyhén csípős zöldpaprikát is. Darabját ötszáz forintért adták volna, ezt is kihagytuk.

Kedvenc helyünkre is odaérünk, ahol az őstermelő most 800 forintért méri a kovászolni való fürtös uborkát, mellé friss kaprot, fokhagymát. Kovászolni ilyen áron még nem fogunk, azonban egy fél kilónyi mennyiség már tökéletes egy kis zsíros kenyér kiegészítőjeként is.