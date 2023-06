A gyermekeket célzó egészségfejlesztési programok a tanév végével is folytatódnak, a Heves Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi szakemberei nyári táborokban tartanak foglalkozásokat.

A tüsszentés során akár méterekre eljuthatnak a kórokozók, a vírusokat pedig nem tekintjük élőlényeknek – ezekre az információkra csodálkoztak rá leginkább a Sarudon táborozó alsós gyerekek. A népegészségügyi szakemberek kísérletekkel, játékos bemutatókkal hívták fel a figyelmüket az egészséges életmód és a higiénés szabályok fontosságára.

Dr. Dósáné dr. Fekete Márta helyettes vármegyei tisztifőorvos, az egészségfejlesztési osztály vezetője elmondta, a nyáron gyermektáborokba viszik el az interaktív órákat, amelyeket – csakúgy, mint iskolaidőben – ingyenesen biztosít a kormányhivatal.

A sarudi Erzsébet-táborban is fontos, hogy a gyerekek minél többet, de játszva tanuljanak az egészséges életmódról – mondta el Pásztor Endréné. A táborvezető pedagógus szerint már az is nagy segítség sok szülőnek, hogy biztosítják a felügyeletet, és a napi négyszeri étkezést, de a szervezők igyekeznek minél több élménnyel, kirándulásokkal, foglalkozásokkal megtölteni a tábori hetet.

A gyerekek örömmel vettek részt az egészségfejlesztési órán, kollégáink pedig megígérték, hogy jövőre is eleget tesznek a meghívásnak.