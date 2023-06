Még egy tennivalójuk akadt a tűzoltóknak, hiszen a vármegye „Legkreatívabb iskolájának” a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak egy látogatást ígértek - közölte honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.

A címet méltán nyerte el az intézmény, a 286 benyújtott pályaműből több mint a felét a verpeléti iskolások készítették. Az egyeztetéseket követően a vezetők a szerdai napra tették a látogatást. Az egri hivatásos és a verpeléti önkéntes tűzoltók délelőtt lépték át az iskola kapuit, majd a nagy autóikkal a sportpályán álltak meg. Egy tűzoltási bemutatóval kezdtek, megmutatták, hogy a sütés közben kigyulladt olajat miért ne oltsák vízzel, majd a porral oltó készülék helyes működtetését is láthatták az iskolások. A tűzoltók bemutatták a szakfelszereléseiket, a kíváncsi fiataloknak össze is szereltek pár mentőeszközt. A lakástüzes, locsolós játékot is levitték, mellyel az iskolások nevetve oltották a képzeletbeli tüzet, a tűzoltók így köszönték meg a fiatal alkotók művészi munkáját, melyet a tűzmegelőzés és tűzoltás terén formáltak meg az idei alkotói pályázaton.