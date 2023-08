Tanulmányok 1 órája

Az egri egyetem célja, hogy kevesebben hagyják el a pedagóguspályát

Nemrégiben hirdették ki a felvételi ponthatárokat, s kiderült az is, hogy hányan tanulnak majd pedagógusnak. Megkérdeztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet, mit szólnak a felvételi számokhoz, van-e információjuk arról, hány tanár megy nyugdíjba a régióban, illetve a fenntartó egyház iskoláiból. Kérdeztük véleményüket, hogyan lehet vonzóbbá tenni a tanári pályát, milyen javaslatokat tettek ezzel kapcsolatban a fenntartónak, vagy a minisztériumnak? A felvettek végzési arányairól is, illetve a továbbtanulási kedvről is érdeklődtünk.

A Líceum épülete Forrás: Beküldött

Az intézmény azt válaszolta, hogy Eszterházy Károly Katolikus Egyetem küldetésénél fogva elkötelezett a pedagógusképzésbe belépő, illetve diplomát szerző hallgatók számának növelése iránt, gondoskodva nyugdíjba vonuló pedagógusok utánpótlásáról. Ennek érdekében az intézmény beiskolázási stratégiát alkotott, online Pedagógus Állásbörze portált működtet, együttműködik az országos, regionális és helyi köznevelési intézményekkel, szervezetekkel, kiemelten az Oktatási Hivatallal, a Klebelsberg Központtal, a kormányhivatalokkal, a tankerületek vezetésével, illetve a pedagógusképzésben és továbbképzésben érintett szakmai szolgáltatókkal, valamint az érintett városok, vármegyék oktatáshoz kapcsolódó hivatalaival. Az intézmény Karrier és Pályatervezési Irodájának munkatársai végzik a hallgatói előmenetel nyomon követését, pályakövetési és pályaorientációs szolgáltatást biztosítanak. Pályaszocializációs tevékenységük célja, hogy a tanárképzésbe belépő hallgatók pályaválasztása minél sikeresebb legyen, motiváltabbak legyenek, tudatosan készüljenek a pedagóguspályára, csökkenjen a pályaelhagyás.

A jövő tanárai számára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a fenntartó Egri Főegyházmegye támogatásával Pyrker János ösztöndíjat alapított azoknak a pedagógusképzésben tanuló hallgatóknak, akik vállalják, hogy a végzést követően a szakképzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednek el az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményben vagy technikumban. A 2022/23-as tanévben 17 hallgató nyerte el a teljes tanulmányi idejére a havi 100 ezer forintos ösztöndíjat.

A minőségi felsőoktatás és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében az idei felvételi eljárásban az intézmény megtartotta az eddig jogszabályban meghatározott, de ebben az évben már nem kötelező jellegű minimális pontszámot, amely alatt nem lehet alap- vagy osztatlan képzésre felvételt nyerni az EKKE-n. Ennek megfelelően az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek minimum 280 pontot el kellett érniük a felvételhez. A tényleges ponthatárok a szakpárok zöménél ettől jelentősen magasabbak.

A lemorzsolódás az intézményben az országos átlagtól alacsonyabb, ezen belül pedig a tanári mesterképzésben a legkisebb (5-10 százalékos), az osztatlan tanárképzésben, elsősorban a levelező tagozaton valamivel nagyobb arányú. Mint írták, a 2023. évi általános felvételi eljárásban a felvettek 19 százaléka alapképzést követően nyert felvételt a szakterületnek megfelelő tanári mesterszakra, de a pótfelvételi eljárásban további jelentkezőkre számítanak.

