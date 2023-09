A rendelések számának növekedéséről számolt be az egri Bodega Bisztró és Barbecue étterem is. Elmondásuk szerint a lezárások utáni időszakban is népszerű maradt a házhozszállítás, főként az esti órákban. A Covid előtti korlátozások előtt az étterem vacsora időben 6-7 óra körül szinte mindig telt házas volt. Ez a szokás azonban a lezárásokat követő időszakban nem állt vissza. Az emberek hozzászoktak az otthoni vacsorázáshoz és nem kezdtek el azonnal visszatérni az étterembejárás szokásához.

– Mi alapvetően a helyben fogyasztást szorgalmaztuk, amíg volt üzlethelyiségünk. Ezért előfordult olyan, hogy telt ház esetén visszautasítottuk az elviteles rendeléseket. Ha tele volt az étterem, akkor azokat a vendégeket vettük előre, akik helyben fogyasztottak. Emiatt történt az is, hogy a napi menün kívül egész nyáron nem volt házhozszállításunk. Mi az étteremből ilyet nem is intéztünk, csak közreműködtünk a Wolttal és a Foodorával – árulta el portálunknak Dobos Dániel, a Bodega Bisztró munkatársa.

A Bodega Bisztró életében ezért hatalmas változást jelent, hogy elköltöztek a belvárosból, jelenleg ugyanis már nem rendelkeznek üzlethelyiséggel. Az új környezetben egyelőre csak kiszállítással foglalkoznak, amivel a napi menüt biztosítják a vendégeiknek.