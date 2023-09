A fesztiválra ez alkalommal is változatos programokkal készülnek a szervezők: csütörtökön délelőtt 10 órától a Zöld Péter mesés játékot adják elő a Szépenszóló Társulat tagjai, 18 órától pedig mesekocsmával várják az érdeklődőket. Ezen a napon kézműves foglalkozást, dramatikus- és népi játékokat is tartanak, de pénteken is izgalmas előadásokon vehetnek részt a látogatók – nyilatkozta Valló Ede, a házigazda intézmény igazgatója. Hozzátette, hogy erre a napra már több mint 600 fő regisztrált, az ország több pontjáról érkeznek majd gyerekek. Fabók Mancsi mond boszorkányos mesét, lesz mesecsiszoló műhely a Világszárnya egyesülettel, valamint élőszavas mesemondás, ezt követően pedig a Zagyva Banda ad koncertet.