Győrfi Pál legutóbbi nyilatkozata szerint Heves vármegye öt pontján találnak majd a betegek úgynevezett háziorvosi ügyeletet. Éjszaka pedig négy telephelyen működik majd az ügyelet, de azt tanácsolják, hogy akinek valamilyen komoly egészségügyi problémája akad, az – mielőtt elindulna bárhová –, tárcsázza a 1830-as telefonszámot. E számon olyan egészségügyi szakember fogadja a hívást, aki ha kell, telefonon segít, ha kell, akkor ügyeletet küld a beteg lakására, akár a legkisebb faluba is. Ha kell, akkor az ügyelet kimegy hozzá, és ellátja a beteget. Ha még nagyobb a baj, akkor pedig azonnal akár mentőt is tud riasztani – például egy infarktusgyanú esetén. Bármelyik telephelyre gyermekkel is be lehet menni, de van közvetlen gyermekügyelet is Egerben.