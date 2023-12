A versenyen Gyöngyös és a Bugát Pál Kórház vezetői is megjelentek. Hiesz György, Gyöngyös polgármestere kiemelte, hogy fantasztikus dolog az, amikor egy orvosnak a hivatásán, a szűkebben vett szakmai feladatain túl arra is van energiája, hogy egy olyan nagyon hasznos dolgot is elindítson, mint a FEJ-vetélkedő. Weisz Péter, a gyöngyösi kórház főigazgatója arról beszélt, hogy a magyar egészségügyet gyakran kritizálják, pedig nagyszerű a jövőkép: remélhetőleg ezen egészségügyi vetélkedő évenkénti többszáz résztvevője közül minél többen a gyógyítás, a betegellátás elkötelezett dolgozói lesznek majdan. Dr. Assani Omar, a Bugát kórház orvosigazgatója ünnepi eseménynek nevezte nemcsak a döntőt, de az egész versenyt, mert a benevezett diákok ennek révén sokat foglalkoznak az egészségükkel, és ezzel már mindannyian nyertesek. Horváth László országgyűlési képviselő üdvözletét és jókívánságait – távollétében – dr. Watti Jezdancher tolmácsolta a résztvevőknek.