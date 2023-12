Karácsonykor az édesanyára is gondolunk, osztotta meg az egri érsek ünnepi gondolatait. "Mária egyszerre édesanya és egyben a női méltóság leghitelesebb képviselője is, aki nem féltékeny a fiára, és fia sem féltékeny az anyjára. Ha tehát ma nemcsak a gyermek Jézusról szólunk, hanem az anyjáról, Máriáról is, azzal egyáltalán nem tereljük el a figyelmet a kisdedről" - fogalmazta meg gondolatait egyebek mellett dr. Ternyák Csaba.