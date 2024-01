– Ez örök emlék lesz – köszönte meg az albumot, melyben a fa még eredeti helyén, a maklári udvaron is látható, megörökítették a kivágás és a díszítés folyamatát is. Az Eger Adventről is több fotó került a képgyűjteménybe. Polonkai Ferencné elmondta, a helyiek is megmutatták neki a városban készült karácsonyi fotóikat, illetve a család is ellátogatott a Dobó térre karácsony előtt.

– Őszinte öröm volt, hogy sokan gyönyörködhettek a fában és a tér éke lehetett. Már megszoktam a hiányát. Olvastam a hírt, hogy egy beteg kislány speciális kocsit kapott és eljutott az Eger Adventre, le is fotózták a fával. Szívmelengető volt látni – fogalmazott. Eged Renátó elmondta, a város tavalyi karácsonyfáját szerdán az önkormányzat két egri rászoruló családnak adta, szociális tüzifaként hasznosult.