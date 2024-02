A tervezett határidőre befejeződött a Kálban működő Füzes-Team Kft. Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztése nevű projektje, jelentette be szerdán a projektzáró sajtótájékoztatón Antal Zsolt, a fuvarozási és kereskedelmi cég ügyvezetője. Mint mondta, a 2022. március 29-én kezdődött program összköltségvetése 178,6 millió forint volt, amelyből több mint 125 millió forint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program feltételesen vissza nem térítendő támogatása, 53,5 millió forint pedig önerő.

– A projekt elemei közül elsőként azt az információs technológiai szolgáltatást említem, amely képzéseinek köszönhetően lépést tudunk tartani az utóbbi évek rohamos informatikai fejlődésével. Cégünk profiljához – fuvarozás, szállítmányozás, vegyes termékkörű kereskedelem, gépi munkák – kapcsolódóan beszereztünk egy Schaffer 4670Z típusú derékcsuklós rakodógépet, amely nagyban segíti a kereskedelmi tevékenységünket, a kőzúzalékok, homokos kavics kiadását. Kialakítottunk egy 12 méter széles és 18 méter hosszú acélváz szerkezetű fedett színt a gépeink és berendezéseink tárolására, javítására. Az épületet úgy alakítottuk ki, hogy – reményeink szerint a közeljövőben – szerelőcsarnokként funkcionáljon. Egy állásban szerelőakna épült, és bevezettük a közmű csatlakozásokat - magyarázta az ügyvezető.

- A tetőre napelemrendszert telepítettünk. A 16 kW teljesítményű rendszer gazdaságosságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a villanyszámlánk jelenleg megegyezik a két éve történt árrobbanás előttivel. Ingatlankorszerűsítést is végeztünk. A meglévő iroda-, illetve műhelyépületek nyílászáróit kicseréltük, árnyékoló, árnyékvető szerkezeteket is telepítettünk rájuk. Megépült egy kétállású, Ehrle típusú kocsimosó, egyik állásában személygépkocsik, a másikban kamionok, autóbuszok, nehézgépek, mezőgazdasági járművek mosására alkalmas. Kiegészíti ezt egy szintén kétállásos, nagy teljesítményű porszívó. A kocsimosó kivitelezése volt a legösszetettebb feladat, valamennyi közművet a beruházáshoz kellett fejleszteni. A telephelyünkön megváltozott forgalmi rend miatt jelentős útépítésre, aszfaltozásra és csapadékvíz-elvezetés kialakítására is szükség volt. Összességében a pályázatban szereplő összes beruházást megvalósítottuk, és működtetjük – foglalta össze Antal Zsolt.

Morvai János, Kál polgármestere köszöntőjében kijelentette, hogy magánemberként, valamint az önkormányzat szempontjait tekintve is örül a beruházás sikeres befejezésének.

– Az autómosót már magam is a legnagyobb megelégedéssel használtam. Az önkormányzat részéről pedig annak örülök, hogy beruháznak és fejlődnek a község vállalkozásai, a helyhatóságoknak ugyanis mára az egyetlen plusz bevételi forrás ezen vállalkozások iparűzési adója. Az önkormányzat és a helyi cégek kölcsönösen tudják egymást segíteni. Gratulálok a szép kivitelezéshez – mondta Morvai János.

A projektzárón megjelent dr. Szabó Anikó, Kál jegyzője, továbbá a projekt kivitelezésében részt vett cégek és vállalkozások számos képviselője.