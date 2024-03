Mint portálunk is említette, többen is vehettek át miniszteri elismerő oklevelet vármegyénkből. A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolából Halmosné Vincze Szilvia, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója és Káliné Kovács Andrea Éva igazgatóhelyettes érdemelte ki a díjat.

Halmosné Vincze Szilvia miniszteri elismerő oklevelet vesz át

Káliné Kovács Andrea Éva tanítói diplomáját 1990-ben szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Szavai szerint pályaválasztását nagyban meghatározta, hogy szülei is ezen a pályán dolgoztak. A főiskolai diploma megszerzése után a hatvani 5. Sz. Általános Iskolában helyezkedett el, majd 2002-től a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában tanít. Osztályfőnökként figyelt fel arra, hogy több diákja is küzdött valamilyen tanulási nehézséggel, s ekkor fordult figyelme a téma felé. Jelentkezett a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karára, Jászberénybe a fejlesztési (differenciáló) szakra. A második diplomáját szakvizsgával együtt szerezte meg 2008-ban. Ettől kezdve szinte minden évben a tanítás mellett fejlesztő foglalkozásokat is tartott a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. Emellett azonban mindig nagy figyelmet fordított a tehetséggondozásra is. Számos iskolai, megyei és országos eredménnyel büszkélkedhettek diákjai matematika és magyar tantárgyakból egyaránt. Az informatika a hobbija, igyekszik minél több képzésen részt venni, ahol bővítheti tudását, 2015-től pedig intézményvezető-helyettesi feladatokat is ellát. Eddigi pedagógiai tevékenységét többször is elismerték a városi pedagógusnapon, 2014- ben pedig a tanulók, a szülők és a kollégák szavazatai alapján megkapta az Év pedagógusa elismerést. Mindezt Hliva Éva, a Hatvani Tankerületi Központ kommunikációs munkatársa közölte portálunkkal.

- Nagy öröm számomra, hogy a családban van folytatója ennek a hivatásnak, hiszen az egyik lányom középiskolai tanárként angol nyelvet tanít. Úgy érzem, hogy eddigi szakmai életutam során helyt tudtam állni, folyamatosan tudtam fejlődni, megújulni. Arra törekedtem, hogy meg tudjak felelni a kihívásoknak, lépést tudjak tartani a szakma elvárásaival szemben. Szeretném ezt az utat folytatni – nyilatkozta Káliné Kovács Andrea Éva.