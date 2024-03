Egernek békére és fejlődésre van szüksége – ezt Vágner Ákos a Fidesz egri polgármesterjelöltje mondta Facebook videójában. Az elmúlt napokban számos olyan bejezést publikált közösségi oldalán, mely a jelenlegi közélet állapotaira, az egri közgyűlésben régóta fennálló ellentétekre reflektál. Mint ismert, az ellenzéki összefogás, azaz az Egységben a Városért Egyesület rég felbomlott, a polgármester elveszítette támogatottságát, felaprózódtak a közgyűlési frakciók az előző önkormányzati választás óta. Vágner Ákos szerint parttalan politikai vitáknak nincs helye a városházán, elmondta viszont, mire van szüksége egernek szerinte.

Vágner Ákos, a Fidesz egri polgármesterjelöltje

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

„A városi közgyűlés – ahol az Eger jelenét és jövőjét is nagyban meghatározó döntések is születnek – vitáktól, veszekedésektől hangos. Ez a hozzáállás nem vezet sehová, a város fejlődéséhez biztosan nem.” – írta posztjában, majd egy videós bejegyezésben is beszámolt gondolatairól.

Egy másik alkalommal arról írt, hogy szerinte Eger többet érdemel és a 11 milliárdi Modern Városok Program forrásról is:

„Elkötelezett vagyok a város fejlődése iránt. Több mint 25 évnyi tudást és tapasztalatot szereztem az államigazgatási, gazdasági, jogi, szervezetfejlesztési és informatikai területeken. Ezeket szeretném Eger hasznára fordítani. Mert Eger többet érdemel az egy helyben állásnál! És annál is, hogy beruházások maradjanak el a városi közgyűlés vitái miatt. Az elmúlt időszakban 11 milliárd forint fejlesztési pénzt utalt vissza a város, mert nem tudták az összeget szabályosan felhasználni. Ilyen többé nem fordulhat elő!”

Egyeztetett a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamare elnökével is: erről azt írta, dr. Bánhidy Péterrel egyetértek abban, hogy Eger gazdaságát csak úgy lehet fejlődő pályán tartani, ha a városban egység van, és a gazdasági szereplőknek stabil, kiszámítható környezetet és feltételeket teremtenek.

A Nagycsaládosok Egri Egyesületével pedig arról egyeztettett, melyek azok a lehetőségek, fejlesztések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermekes családoknak komfortosabb legyen a város: „A játszóterek sok helyen igen rossz állapotban vannak, többek közt új, korszerű eszközökre, árnyékolókra és a játszóterek körbekerítésére lenne szükség.” Szó esett kedvezményes belépési lehetőségről, egy közösségi kert létrehozásáról, és nyilvános mosdók kiépítéséről is.