Komfortosabbá, szebbé teszik a parádi óvodát. A 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozóan célul tűzték ki a gyermekek óvodai ellátásának otthont adó önkormányzati épület infrastrukturális fejlesztését.

Őszre megújul a Bendegúz Óvoda Parádon

Forrás: Bendegúz Óvoda- Bölcsőde Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény/Facebook

Mint azt Mudriczki József polgármestertől megtudtuk, a helyhatóság - a gyermekek korszerű ellátási feltételeinek biztosítására irányuló TOP-PLUSZ programban A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra benyújtott - pályázati kérelme 95,81 millió forint európai uniós támogatásban részesült.

A projekt célkitűzése a Bendegúz Óvoda meglévő férőhelyeinek infrastrukturális fejlesztése és eszközparkjának bővítése. A beruházás nyomán megtörténik az óvoda épület energiahatékonyságát célzó felújítása, mely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálja. Korszerűbbé válnak a gyermekeket érintő intézményi ellátás feltételei, emellett az épület energetikai mutatói is jelentősen javulhatnak. A tervek szerint megoldják az épület oldalfalainak utólagos hőszigetelését, a tető héjazatának cseréjét, a padlástér szigetelését, a csoportszobák burkolatcseréjét, a komplex villamoshálózat és lámpatest cserét. Előtetőt építenek, új eszközöket, bútorokat szereznek be, a bejárati lépcsőket csúszásmentesítik, napelemtáblákat szerelnek fel, valamint a villámvédelmi rendszert is megújítják.

A munkaterület átadása megtörtént, ősszel már a megújult épület fogadja a parádi óvodásokat.