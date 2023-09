Mint közölték az alkotók: Ahogy Párisba, úgy ide is beszökött az Ősz, a Mátra útján suhant nesztelen, reméljük ebben a kései kánikulában, halk lombok alatt ezzel a számmal való találkozás mosolyt csal a nézők és a hallgatók arcára, hogy utána úgy röpködjünk végig az úton az elkövetkezendő időszakban, mint tréfás falevelek. A KH 4. klipje akár egy Toulouse-Lautrec plakát, úgy kánkánozik át rajtunk, mint táncosnők a Moulin Rouge színpadán, közölték a szerzők.

Már többször is írtunk portálunkon arról, hogy Jakab Zsolt és Szabó Dénes, a gyöngyösi könyvtár munkatársai nagyon fontosnak tartják az olvasás népszerűsítését. A két könyvtáros nevéhez fűződik a Könyvtári Hírmondó videósorozat, melynek folyamatos készítése arra a tapasztalatukra épül, hogy a fiatalok igenis sokat olvasnak, de mindezt az online térben teszik. Ezért vált a mottójukká, hogy ha az ifjak nem jönnek a könyvek közé, akkor azokat kell elvinni hozzájuk. Szerintük e korosztály megszólítása nem könnyű, de nem lehetetlen, ha az ő világuk keretei között teszik. Az ő nevükhöz fűződik az a rendkívül népszerű klipsorozat is, amelyben rappelve népszerűsítik az olvasást. Már az első, az orosz irodalomról szóló klipjük is futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, s azóta az olasz és a spanyol, harmadikként pedig a skandináv irodalmat is megénekelték, ugyancsak osztatlan sikerrel.