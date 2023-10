Szakmák szemléje címmel nyílt az Eventus tavalyi végzőseinek munkáiból az Egri Civil Házban. Az alkotások az iskolában tanított alkalmazott művészeti ágak, főként a grafikusok és a mozgóképesek munkájába adnak betekintést. Sajtos Attila igazgató a csütörtöki megnyitó alkalmával elmondta, a középiskola egy alkotó közösség. A tárlattal az is volt a cél, hogy a gyerekeknek bemutassák, hogyan kell bemutatkozni, kiállítást összeállítani, lebonyolítani, hogyan kell eladniuk a munkájukat. Köszönte a lehetőséget a Civil Háznak.

Kálmán Péter grafika, mozgókép szaktanár megnyitójában elárulta, gondolkoztak azon, hogyan is lehet bemutatni a mozgóképet két dimenzióban, állóképeken, de megbirkóztak vele. Azt az időt is szeretnék megismertetni a közönséggel, ami a művek elkészültéhez kellett, hiszen nem csak leültek rajzolni a diákok, vagy kattintottak kettőt a fényképezőgéppel, hanem belefektették az időt az alkotásba, egy-egy grafika elkészüléséhez akár tíz órára is szükség lehet, ahogyan egy mozgóképes animációhoz is rengeteg energia és idő szükséges.