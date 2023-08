Füzesabonyi SC-Erőss út

Érkezett: Berki Péter (Eger SE), Tarnóczi Roland (FC Hatvan), Jambrich Sámuel János (Palotás), Csomós Zsolt, Rácz Róbert, Lovász Máté (mindkettő Mezőkövesd Zsóry FC II.), Ambrus Balázs (Hidasnémeti).

Távozott: Debreczeni Dávid, Vajda Ákos (mindkettő Eger SE), Rácz Dominik (Besenyőtelek), Kálmán Richárd (SBTC), Sebe Attila (Marshall ASE), Juhász Vince (Gesztely).

Edző: Bódis Barna.

Célkitűzés: Bízunk abban, hogy minél több mérkőzést sikerül megnyerni, mert az alapvető célt ez jelenti. Aztán majd meglátjuk, hogy a végelszámoláskor mindez mire lesz elegendő (Bódis Barna).

Tipp a dobogóra: az edző nem kívánt tippelni.

Gyöngyöshalász SE

Érkezett: Laki Bence (Eger SE), Bobák Attila, Szabó Viktor, Szilágyi Norbert, Sándor Dominik László, Mihályi Erik (mind Gyöngyösi AK), Csillik Kristóf (SBTC), Nyerges Pál (Energia SC), Kocsis Márk (Jászárokszállás).

Távozott: Galó Dániel, Patkós Ádám, Jurecska Erik, Gódor Ádám, Rudas Sándor, Nádasdi Bálint (mind Nagyréde), Márkus Máté Károly (Energia SC), Fodor Balázs (Héhalom SE), Molnár Erik József (Lőrinci), Füzik Bence (Egerszalók).

Edző: Labancz Róbert.

Célkitűzés: A dobogó környékén szeretnénk végezni (Labancz Róbert).

Tipp a dobogóra: Füzesabony, Lőrinci, Gyöngyöshalász.

Heréd LC

Érkezett: Bárkányi Arnold (FC Hatvan), Mohácsi Gábor (Jázmin Út-Vámosgyörk), Fótos László, Ivony Attila (mindkettő Energia SC Gyöngyös), Darabont Dániel (Bánk-Dalnoki LA), Bolbás Máté (Airnergy FC), Prága Kristóf, Nagy Szabolcs (mindkettő Jászfényszaru VSE).

Távozott: Penczner Vilmos (Jászfényszaru VSE), Bóta Márton (Tápiósági KSK), Németh Szabolcs (Tápiószecső FC), Héder Norbert (Felsőpakonyi KSE), Balog Bence (Héhalom SE), Heinczinger Barnabás (Pinkafeld, osztrák), Gedei Krisztián (Lőrinci VSC), Micskó Márk, Tóth Patrik (mindkettő leállt).

Edző: Német Gyula.

Célkitűzés: Az alaphelyzetet az jelenti, hogy fejlődjön a klub, ezért az 1–5. hely valamelyikén szeretnénk végezni. Sikerült az edzésszámot növelni, ami alapfeltétele a célok elérésének. Sajnos nem várt távozás nehezítette a csapatépítést. A nyáron kilencen mentek és nyolcan jöttek, ez azt jelentette, hogy új csapatot kell formálni. Kiválasztott igazolásaink jónak tűntek, de az edzéslátogatottság hiánya és sérülések hátráltatták a felkészülést. A minden rosszban van valami jó elve alapján az amúgy is tervbe vett fiatalok beépítése előtérbe került. A csapat alakítása lelassult, ám, ha lassabban is, a keret alkalmas lesz céljaink elérésére. (Német Gyula)

Tipp a dobogóra: Az aranyérmes csapata talán a Lőrinci–Füzesabony kettősből kerül ki. Az álom megvalósulását jelentené, ha a harmadik helyre a Heréd futna be.