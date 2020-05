Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött az idei rendhagyó érettségi időszaka. Megkérdeztük a diákokat és tanárokat, hogy mennyire volt nehéz a mostani tételsor.

Az érettségi járványügyi szempontból is különbözött most a megszokottól. A vizsga kilenckor kezdődött, ezzel is elkerülték, hogy a diákok egy időben utazzanak a nyolc órára munkába indulókkal.

Egy tanteremben legfeljebb tízen ülhettek, de az a szám nyolc-kilenc is lehetett. Legalább másfél méteres távolságot kellett tartani, de természetesen ez lehetett több is, a terem adottságaitól függően. Az épületekben gondosan ügyeltek a fertőtlenítésre, a diákoknak és a pedagógusoknak maszkot adtak, de a viselésük nem volt kötelező.

A helyiségeket a vizsga ideje alatt szellőztették. Az iskolákba belépésre több bejáratot lehetett használni, a vizsgázóknak nem volt kötelező az ünnepi ruha. Nincs központilag elrendelt lázmérés, a dolgozatok fertőtlenítését 24 órás pihentetéssel oldják meg.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója közölte: a 60 év feletti, és a krónikus betegséggel küzdő pedagógusok mentesülnek az ügyeleti feladatok ellátása alól, ez a többi vizsgaidőpontra is érvényes.

Újszerű előírások, régies témák

A könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók a magyar érettségi első részében. A diákoknak először értelmezniük kellett a kétoldalas szöveget, majd ennek alapján kellett a feladatokat megoldaniuk.

Az első részhez tartozó szövegalkotásnál a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk. A másodikban a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott. Ezek közül egyet kellett választaniuk, azaz egy mű, vagy részlet problémaközpontú, értelmező bemutatását, vagy két alkotás összehasonlítását várták tőlük.

A Neumannban minden flottul ment

Dr. Sipos Mihály, az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy minden teljesen rendben zajlott, az összes egészségügyi feltételnek eleget tettek.

– Összesen 191-en érettségiznek a következő hetekben, hétfőn a legtöbben, 182-en. Már reggel 8 órától érkeztek a fiatalok, és mind fegyelmezettek voltak. Sokan már maszkban jöttek, de akinél nem volt, annak mi biztosítottuk a védőeszközt. Egyetlen végzősünk döntött úgy, hogy ősszel teszi le a vizsgáit. Információm szerint a magyar feladatsor nem volt túlságosan nehéz – részletezte az igazgató.

A vizsgázók kamatoztatták tudásukat

Mogyorósiné Herczeg Éva, az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának magyartanára is látta a feladatsor leírását, de természetesen azt csak később kaphatja kézbe. Így a tanítványai tapasztalatait osztotta meg velünk.

– Feldolgozható, megoldható volt szerintük, felszabadultan, mosolyogva távoztak. A vizsga mindkét részét végig tudták követni, úgy tapasztaltam, hogy a többség a második „felvonásban” a novellaelemzést választotta. Mint mondták, jól hasznosították a középiskolában megszerzett tudást. Öröm volt ezt hallani, hiszen ezért dolgoztunk négy éven át – tette hozzá Mogyorósiné Herczeg Éva. Hangsúlyozta, mindenki fegyelmezetten betartotta az egészségügyi előírásokat, nem panaszkodtak a maszk viselése ellen.

A diákok is elégedettek

Holló Dominik, a Neumann János Gimnázium egyik végzőse arról számolt be, hogy a vírus miatti óvintézkedéseket elegendőnek vélte.

– Az épületbe rendőri felügyelet mellett mehettünk be, amikor pedig beléptünk a kapun, akkor mindenki kézfertőtlenítőt, szájmaszkot, illetve kérésre kesztyűt kapott. A termekben a padok elrendezésének köszönhetően elegendő távolság volt közöttünk, összesen tíz diák tartózkodott egy teremben – mondta, hozzátéve, a vizsgafeladatokkal nagyon elégedett volt.

– Összességében nem volt nehéz, viszont az időbeosztást érdekesnek találtam olyan szempontból, hogy az első részét kicsit szűkösnek éreztem. A második részére viszont tömérdeknek tűnő idő állt a rendelkezésünkre – fogalmazott Holló Dominik.

Mezei Mercédesz, az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola utolsó évfolyamos tanulója elmondta, az iskola előtt nagyon ügyeltek a megszabott távolság betartására, egy rendőrnő és a tanárok felügyelték a diákokat.

– Egyesével lehetett belépni a kapun, minden osztály másik bejáraton közlekedhetett. Nekünk is jutott maszk és kesztyű is. Azért örültem neki, mert itthon már fogyóban volt a védőeszköz. Láthatóan odafigyeltek a termek és a mosdók tisztaságára is, a mosdóba ki lehetett menni de utána fertőtleníthettük a kezünket, ezt az intézmény biztosította. A teremben pedig elég messze ültünk egymástól – mesélte. Megjegyezte, nem érezte nehéznek a feladatokat. A szövegértés adott volt mindenki számára, de utána lehetett választani, hogy érvelést vagy hivatalos levelet szeretnének-e írni. A második részben könnyebbség volt, hogy eldönthették, novellát elemeznek-e Fekete Istvántól vagy összehasonlító elemzést készítenek Arany János és Tóth Árpád versei alapján.

Fotó: Nemes Róbert / Heves Megyei Hírlap