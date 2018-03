A tanárt a tanítvány emlékezete élteti

Galambos Sándor tizenöt évvel ezelőtt ment nyugdíjba. Pedagógusként, edzőként és testnevelőként Tiszafüreden kezdte a ­tanári pályáját, amit 2003-ban az egri főiskolán zárt le. Amikor leülünk beszélgetni, minden szaván érződik, hogy a tanár, tanítvány viszony életének meghatározó motívuma volt és maradt.

Abban a kivételes helyzetben társalgunk a másfél évtizede a nyugdíjasok életét élő Galambos Sándor tanár úrral, hogy részben egykori kollégaként, illetőleg korábbról tanár-diák viszonyban állóként ismerjük egymást. Ennek a helyzetnek vannak előnyei. Például több közös élettörténeti szál, amelyeket így nem kell „túlbeszélni”. Kezdjük az „ezer évvel ezelőtt volt” sítáborokkal, folytatjuk az évfolyamtárs gerelyhajító Bártfai Istvánnal, aki a sikeres edzőként is ismert tanár úr egyik kiugróan tehetséges tanítványa volt. Igen, a tehetséges diákokból van néhány a listán. Közülük is a legismertebb, a ­magasugró-válogatottá, s olimpikonná fejlődött ­Gibicsár István. Tanár úr a sors ajándékának nevezi, hogy találkozhatott vele, és segíthette a karrierjét.

Wartburggal jártak edzeni Gibicsár Istvánnal

– Pedig micsoda lehetetlen körülmények voltak itt, Egerben egy magasugró számára az 1970-es évek második felében! Mást ne mondjak, úgy kellett beszerezni az ugródombot, s amikor megérkezett, elhelyezni nem volt hol, mert a focisták berzenkedtek ellene. Hetente kétszer jártunk fel edzeni egy Wartburggal Budapestre – idézi fel a negyven évvel ezelőtti múlt apró részleteit Galambos Sándor.

Megfogalmazása szerint mindig vágyott arra, már Tisza­füreden is, hogy a jobb edzéskörülmények érdekében legyen egy futófolyosó-szerűség. Egerben is nagyon szerette volna ezt elérni.

– S egyszer csak lám, mi történt? Csarnok épült futófolyosóval, rekortánpálya lett. Én meg elmentem nyugdíjba – csavar egyet a történeten a tanár úr, aki azt mondja, hogy fölnéz az egri városvezetésre, amiért végül sikerült mindezt megvalósítani. Ő mindenesetre már ott járkált a rekortánon, amikor még kész se volt.

Szolnok polgármesterének is „osztályfőnöke” volt

A beszélgetés folyamán később is sorjáznak a nevek, közöttük nagyon sok közös ismerős. A tanár úrra a főiskolára való 1976-os megérkezésekor rögtön egy legendás évfolyamot bíztak. Ő úgy mondja, osztályfőnöke lett azoknak a gyerekeknek, akik egyike, ­Szalay Ferenc ma Szolnok polgármestere, másikuk pedig egykori szeretett kollégája, Petrovai József fia. Ma ő is kiváló edző, és Eger önkormányzatánál a sportügyek egyik felelőse. De szeretettel beszél a Budapesti Műszaki Egyetemen tanító Daragó Lászlóról, aki nemcsak válogatott atlétaként tűnt ki, hanem azzal is, hogy mindvégig kitűnő tanuló volt.

Kiváló atléta, okos gyerek, ilyet csak kitalálni lehet

– Értelmes, okos gyerek volt, azt mondtam mindig, hogy ilyet csinálni nem, csak kitalálni lehet – jegyzi meg az egykori tehetség nevelőedzője, aki szerint fontos az edző és a tanárember számára, hogy a rábízottak, a tanítványok ne felejtsék el. Közli, hogy nem dicsekedni akar, de máig megkeresik Tiszafüredről is, hívják az osztálytalálkozókra. Négy éve hívták meg először ötvenéves találkozóra. De a Szolnok megyei város is emlékszik rá, megkapta az önkormányzattól a „Tiszafüredért” emlékplakettet.