Az egri kézis elkészítette a legmenőbb húsvéti nyuszit (videó)

Az Eszterházy SC kézilabdázója másik oldaláról is bemutatkozott: kreatív húsvéti meglepetést készített, és videón be is mutatta a lépéseket.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A koronavírus miatt jelenleg szünetel a női kézilabda-bajnokság, így a lányok a lehető legkülönbözőbb fortélyokat vetik be, hogy elüssék az időt. Némileg kapóra jön, hogy mindjárt itt a húsvét, így lehet egy kicsit kreatívkodni, ötletelni a karantén ideje alatt. Az Eszterházy SC játékosa, Buzsáki Nikolett egy videón mutatta meg, hogyan kell húsvéti nyuszit készíteni egy zokniból, és két marék rizsből. Lépésről lépésre! Mutassátok meg, hogy ti hogy készültök a húsvétra! Várjuk olvasóink fotóit, videót a [email protected] e-mailcímre.