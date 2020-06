Az erdei szálláshelyek és a látogatóközpontok is várják már a természetbe vágyókat

Újra kereshetünk felüdülést a természetben. Nemcsak a szállodák és apartmanok nyitnak meg, hanem az erdei szálláshelyek és látogatóközpontok is fokozatosan fogadnak vendégeket szűkebb hazánkban is.

Az Egererdő Erdészeti Zrt. által működtetett kisvonatok már zakatolnak, viszik az utasokat, s a múlt héttől már a szálláshelyek is megnyitottak.

– A mátrai fenyvespusztai erdei iskola és a Galyatető közelében fekvő Rudolf-tanya, míg a Bükkben a Pazsagi Turistaház és a szilvásváradi erdészeti apartman május 22-től ismét fogadja a kirándulókat – tájékoztatta lapunkat Vígh Ilona, az Egererdő kommunikációs vezetője. Hozzátette, az újranyitáskor fontos céljuk a vendégeik bizalmának megőrzése. Így az erdei házakban fokozott figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre, az aktuális járványügyi intézkedések betartására és a szállóvendégek igényeinek kiszolgálására.

A bakancsos turisták elszállásolásán túl, Fenyvespuszta és Pazsag kiválóan alkalmas rendezvények szervezésére is. Ráadásul a bezártság hónapjai után végre üdítően zöld környezetben, a friss levegőn, szabadon együtt ünnepelhetnek a baráti társaságok.

– A Szalajka-völgy szívében álló Fátyol Vendégházban jól halad a felújítás, így reménykedünk benne, hogy nyáron már ott is tudunk szervezni programokat, erdei iskolás foglalkozásokat. A csodás erdei környezetben megbúvó ház azonban nemcsak a gyerekeket, hanem a bezártságból kiszabaduló, feltöltődni vágyó családokat is várja. A felújított szobák, apartmanok ugyanis külön-külön is foglalhatók – részletezte.

Már pünkösdvasárnap és -hétfőn megnyitotta kapuit ismét a szilvásváradi Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum. Egyelőre még csökkentett nyitvatartással működik, ennek megfelelően a gyűjtemény júniusban csütörtöktől vasárnapig látogatható. A múzeumban új, izgalmas lehetőségekkel is várják a kirándulókat.

– Az állandó kiállítások mellett a Szabadulj ki a múzeum fogságából! című foglalkozáson is kipróbálhatják magukat az érdeklődők. Ebben a játékos megmérettetésben, a szabadulószobához hasonlóan, hatvan perc áll a játékosok rendelkezésére, hogy izgalmas feladványokat oldjanak meg, és kijussanak az épületből. A foglalkozás időtartama alatt a múzeum ténylegesen bezár, a kulcsot pedig elrejtik, így a hely csendessége, az elzárt tárgyak megérintése izgalmas pillanatokat tartogat a résztvevőknek – árult el részleteket Vígh Ilona.

A természetkedvelők nem csak az Egererdő szolgáltatásait élvezhetik. A nyári szezonban már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) kezelésében lévő látogatóközpontok is elérhetőek, igaz, egyelőre még nem mindegyik.

– Heves megyében jelenleg a Szalajka-völgyben található információs házunk tart nyitva, mégpedig péntektől vasárnapig, a szilvásváradi Millenniumi kilátó pedig mindennap. Felsőtárkányban a kiállításunkat még nem tudjuk megnyitni, és az erdei iskolai programok sem kezdődtek még el. A hónap végén azonban a Bikk-Betyár tábort már elindítjuk – tájékoztatta lapunkat Nagy Júlia, a BNPI osztályvezetője.