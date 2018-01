Milliós nézettség: bikavért ünnepelt, fesztiválozott és hókárokkal küzdött a Heol közönsége

Megújult, és sikeres évet zárt a Heol.hu, a Heves megyei hírportál. 2017-ben közel 12 millióan tekintették meg portálunkat. Íme a múltév legolvasottabb történései.

A tavalyi év egyik legemlékezetesebb eseménye – a Heol.hu olvasói szerint is – a több mint 90 ezres megtekintést elért XXI. Egri Bikavér Ünnep volt, amely idén egy különleges díszvendéggel büszkélkedhetett, Franco Nero olasz színész, filmproducer, rendezővel. A tavalyi program különlegességét az is adta, hogy a vendégek most először koccinthattak hungarikummal. A szervezők a nyitóünnepségen elmondták: az ünnepre igyekeznek a jövőben is hírességeket vendégül látni.

A nyári fesztiválszezon második legmeghatározóbb eseménye – több mint 40 ezres látogatottsággal – a Feszt!Eger volt, ahol a Heol a koncertek előtt a Kiscsillag frontemberével, Lovasi Andrással, valamint a Vad Fruttikból ismert énekessel, Likó Marcellel beszélgetett. Lovasi András akkor elárulta: kedveli a régió borait, s egy kedves barátja, Szabó Attila, a Csík zenekar tagja is itt lakik. Kiemelte, a helyi vízilabdacsapatot is rendszerint figyelemmel kíséri. Szereti Egert, s néha a feleségével is ideutaznak.

A fesztiválról ezúttal nem csak beszámolóval, képgalériával, hanem videóklippel is kedveskedtünk olvasóinknak.

Sokakat vonzott egyebek mellett a tavaly februárban megrendezett, és közel 60 ezres kattintást hozó egri Fertálymester-avatás, amelynek a helyi bazilika adott otthont.

Olvasóink a fesztiválok, s egyéb kulturális eseményeken túl kiemelt érdeklődéssel követték a több mint 40 ezer megtekintést elért aktuális időjárási történéseket. Hisz’ ki ne emlékezne a 2017. elején beköszöntő durva időjárásra, s amikor Heves megyében is hó, havas eső nehezítette a közlekedést. A forgalmat több helyen balesetek akadályozták. Számos területen még súlykorlátozást is be kellett vezetni. Az időjárás később sem csillapodott, áprilisban ugyanis arról cikkeztünk, milyen embertelen körülmények alakultak ki az aktuális hóhelyzet miatt a Mátrában.

Az utakon több kamion és autó is elakadt, fák dőltek ki és számos szakaszt le is zártak.

Hét hónappal ezelőtt szintén az időjárással gyűlt meg szűkebb hazánk baja, amikor májusban elképesztő erejű forgószél pusztított a Mátrában Recsk és Sirok közt. A kár jelentős, a becslések szerint is több tízmillió forintos volt. A cikk több mint 30 ezres látogatottságot ért el.

Az időjáráson és a fesztiválokon túl a 2017-es év sem telt el tragédiák és baleset nélkül. A legmegrázóbb haláleset decemberben az a gyöngyösi buszgázolás volt, amelyben a köztiszteletben álló helyi programszervező, ifj. Major András vesztette életét.

Halálos baleset történt a visontai bányában is, ahol egy kotrógép gyűrt maga alá egy munkagépet. A járművet kezelő munkás vesztette életét. A tragédiákat szintén több mint 30 ezerszer tekintették meg.

A tavalyi év egyik legolvasottabb, s több mint 30 ezres látogatottságot elért bűnesete volt, amikor az elkövetők vascsővel, karddal rontottak be a gyöngyösi szórakozóhelyre. A garázda csoport tagjai több embert bántalmaztak, s még a biztonsági őrnek is nekiestek.

A múltév szintén egyik legkiemeltebb cikke volt az a gyöngyösi írás, amelyben arról számoltunk be, hogy öt éve áll lakatlanul a gyöngyösi Vachott Sándor utcában az a ház, amelynek a szomszédságában a lakók már nem tudnak élni. A patkányok és a bűz, főleg a nyári időszakban, elviselhetetlen. Megtudtuk, az önkormányzat az ismert tulajdonost már több ízben is felszólította, sikertelenül. Tudomásuk szerint a házat elárverezték, így abban bíznak, hogy az új tulajdonos azt használni szeretné a jövőben és rendezi majd a házat és annak környezetét is. A történetre több mint 30 ezres megtekintés érkezett.

Képgalériánk közül legnépszerűbb a Parkolásokk összeállításunk volt, amelyben a látogatók ötletes, frappáns „parkolási technikákkal” találkozhatnak megyeszerte. Sokan tekintették meg továbbá az ostorosi Rozé Fesztiválon, a Feszt!Egeren, az Egri Bikavér Ünnepen és a Miss Alpok Adrián készült fotóinkat is.

S hogy a sportról se feledkezzünk meg, nagy sikernek örvendett és országszerte elterjedt Busai Barna egyedi bevonulása Felsőtárkányban. Az Eger SE játékosa a pályára vezető lépcső szegélyezte korláton csúszott le a megyei I-es rangadó előtt. Az attrakciót – amelynek követői is akadtak – több millióan látták az interneten.

A Heol éves látogatottság korra és nemre lebontva:

A tavalyi évben igyekeztünk olvasóinknak egyre több videót is felmutatni. Ezek közül az Egerre lezúduló esőzést több mint13 ezren, a Sirokban lángoló buszt pedig több mint 11 ezren tekintették meg. A legnézettebb pedig az a videó volt, amelyben a Hevesaranyos és Bátor közötti útszakaszon öt munkás serényen, térdig állva a vízben adják egymásnak a merítőt, mindezt plusz két fokban, szállingózó hóban. Több mint 27 ezer megtekintést hozott.

