Bosch: nehezebb lesz a piaci környezet

A Bosch csoport megtartotta hagyományos évértékelőjét. Ebben az évben a tavalyi rekordadatok szinten tartására számítanak.

A Bosch tavaly magyarországi tevékenységének minden területén növekedést ért el. Teljes magyarországi árbevételét 1317 milliárd forintra növelte, ami 13 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Ugyanebben az időszakban a magyar piacon elért konszolidált forgalma 251 milliárd forintra nőtt, ami háromszázalékos növekedés. De nemcsak a forgalmi adatok, hanem a kutatás-fejlesztés, a létszám, valamint a beruházás számai is gyarapodtak az előző évhez képest. Idén a cég a gazdasági fejlődés mérséklődésére számít. A Bosch számára fontos ágazatok és régiók nehéz piaci környezete ellenére a vállalat becslése szerint az ez évi árbevétel kis mértékben meghaladja majd a tavalyi szintet.

Hozzájárulnak a fejlődéshez

– A Bosch a jövőbe mutató fejlesztési projektek, a kiegyensúlyozott gyártási kapacitás, a folyamatos növekedés mellett a kiemelkedő szaktudást és az elköteleződést is jelenti, különösen Magyarországon – nyilatkozta ­Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője a vállalat éves budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: biztosak abban, hogy erősödő jelenlétük továbbra is hozzájárul az ország fejlődéséhez.

Fókuszban a kutatásfejlesztés

A Bosch csoport Magyarországon az elmúlt évben minden eddiginél többet, összesen 71 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre a mobilitási megoldások és a kéziszerszámok gyártásának terén. Autóipari mérnökeik Budapesten, Hatvanban, Miskolcon és Makláron az automatizált vezetésre és az elektromos mobilitásra összpontosítva dolgoznak. A cég tavaly több mint 1200 munkahelyet teremtett hazánkban, így egyike volt azon vállalatoknak, amelyek a legnagyobb létszámbővülést mutatták a magyarországi magánszektorban. Munkavállalóik száma majdnem 14 ezer 800-ra emelkedett, közülük több mint 2600 szakember dolgozik a kutatás-fejlesztés területén.

Folytatódnak a beruházások

A beruházásokra fordított összegeket nézve a Bosch 67 milliárd forinttal zárta az előző esztendőt. Beruházások valamennyi Bosch-telephelyen folynak, s ezek mindegyike stratégiai szempontból is meghatározó. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 9,6 milliárd forint ráfordítással új, korszerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez be. A 2020-ig tartó projekt elsősorban a teljesen elektromos és hibrid járművek területén meghatározó, új generációs termékek gyártásának elindítását szolgálja.

Ugyancsak Hatvanban ebben az esztendőben adják át a nemzetközi viszonylatban is kimagasló értéket képviselő 60 ezer négyzetméter területű logisztikai központot. A létesítményben kialakítanak egy átrakodó területet, s az épület része lesz egy belső árumozgató rendszer is, amelynek fedett folyosói körbefutnak a gyáregységek mentén, innen az áru egy, az út fölött átívelő spirális járaton keresztül érkezik a raktárba. A központ több mint 50 ezer négyzetméternyi hasznos raktár-, kétezer négyzetméter iroda-, mintegy nyolcezer négyzetméter kiszolgálóterületet, valamint szociális helyiséget is magában foglal.