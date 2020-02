Egerben nyílt az első török tiszteletbeli főkonzulátus

Ünnepélyes keretek között nyílt meg Egerben a Török Köztársaság egri tiszteletbeli főkonzulátusa.

Magyarországon elsőként Egerben nyílt tiszteletbeli főkonzulátusa a Török Köztársaságnak kedden a Hotel Eger&Parkban. A megnyitó előtt rövid koncerttel kedveskedett az Eszterházy Károly Egyetem egy török hallgatója. Ezt követően Harmati Judit, a Török Köztársaság egri tiszteletbeli főkonzulja mondott köszöntő beszédet.

– Múlt, jelen s jövő történelmi találkozása e jeles nap. A múltbeli események hatással vannak a jelenre, ezzel formálják a jövőt azért, hogy e két nemzet barátsága elmélyüljön, s felvirágoztassuk azt az együttműködést, mely hatással lehet a kultúránkra, az idegenforgalomra, a sportra, az oktatásra és a közös gazdasági tevékenységünkre – hangsúlyozta. Mint mondta, öt évvel ezelőtt kezdődött el ez a folyamat. Az akkori török nagykövet megkereste a korábbi városvezetést, aki Harmati Juditot kérte fel erre a pozícióra. – Ötéves álom vált valóra, mely nagy megtiszteltetés számunkra. Magyarországon három tiszteletbeli főkonzulátus létesül, elsőként Egerben – tette hozzá.

Őexcellenciája Ahmet Akif Oktay, a Török Köztársaság magyarországi Nagykövete is köszöntötte a megjelenteket.

– Azt a boldogságot s büszkeséget éljük most át, hogy mi vagyunk az első ország, mely főkonzulátust nyit Egerben. Ezek az intézmények nagyon fontos szerepet játszanak az országaink közti baráti kapcsolatok kialakításában. Törökországnak egy ideje nincs aktív tiszteletbeli főkonzulátusa Magyarországon. Most megpróbáljuk kompenzálni ezt a helyzetet a hevesi megyeszékhelyen.

