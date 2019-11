Gyógykincsünk nagykövetei gyűltek össze az egerszalóki Salirisban

Páratlanul értékes kincseink a hazai gyógyvizek, amelyeknek gyógyhatását különböző összetételük miatt nehéz lenne felsorolni. Egerszalók adott otthont az idei Magyar Balneológiai Egyesület nagygyűlésének, melyen a szakma legjelesebb képviselői vettek részt.

A Magyar Balneológiai Egyesület az elmúlt hét végén a Saliris Resort Spa&Hotel Conference Hotelben tartotta ez évi nagygyűlését. A háromnapos rendezvényen számos tudományos előadás hangzott el a témakörben, de alkalom nyílt az ünneplésre is. A nyitónapon megyénk legnevesebb gyógyfürdőit mutatták be azok vezetői. Az Eger Termálfürdő, a Markhot Ferenc Kórház Gyógyfürdő, Bükkszékfürdő, Parádfürdő, a Mátraderecskei Mofetta, a demjéni termál-, valamint az egerszalóki gyógyfürdő vizeinek hatásairól, s az erre épülő gyógyászat és turizmus fejlődéséről hallhattunk színes előadásokat. A települések egyéb turisztikai értékeire is kitértek az előadók.

Dr. Géher Pál professzor, az immár 128 éves egyesület elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a nemzeti jövedelem tíz százalékát a turizmus tette ki, s hogy a hazai gyógyfürdők fejlesztésére közel hatszázmilliárd forintot fordított a kormány.

A balneológiában járatos hazai szakemberekre hárul az a feladat, hogy ezzel az értékkel jól sáfárkodjanak, s hogy nemzetközi viszonylatban is elismertté, egyre vonzóbbá tegyék ezeket a kincseket. Az ágazat már eddig is szép sikereket ért el, s a jelek szerint a fejlődés folytatódhat.

A tudományos program fő témája idén a kénes vizek alkalmazása volt. Az előadók egyebek közt Hévízről, Budapestről, Hajdúszoboszlóról, Debrecenből, Harkányból, Magyarkanizsáról, Parádfürdőről érkeztek.

A köszöntők elhangzása után adták át az Egri Reumatológiai Alapítvány által alapított Agyagási-emlékérmet a szakma kiváló képviselőjének. Az alapítvány 1991-ben alakult, s a kuratórium tagjai határoztak úgy, hogy a neves egri reumatológus szakorvos életműve előtt tisztelegve létrehozzák a rangos díjat. A díjalapítás dr. Bereczki János főorvos nevéhez fűződik, aki tanítványa volt dr. Agyagási Dezsőnek. Mindkettőjüknek sokat köszönhetünk azért, hogy Eger ma a hazai fürdővárosok között előkelő helyen áll.

Az Egri Reumatológiai Alapítvány kuratóriuma az Agyagási-emlékplakettet és oklevelet dr. Bender Tamás professzornak ítélte oda. Életútját, szakmai sikereit dr. Nagy Katalin, a Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára ismertette. Az elismert professzort számos kitüntetéssel díjazták, jelenleg is a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke. Húsz éve kapcsolódott be az egri gyógyfürdőkkel kapcsolatos kutatásokba, a radonos víz hatásvizsgálatát és a publikációkat segítve.