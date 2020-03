Havazás után hozta el a tavaszt a március Heves megyébe

Pár napja még havazott, vasárnap azonban beköszöntött a tavasz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 Celsius-fok közé tehető.

Pénteken még arról számoltunk be, hogy szűkebb hazánk területére is megérkezett a havazás. Főként az ország északkeleti felén tapasztaltak havas esőt, havazást. Egerben is havazott, Kékestetőn, az ország legmagasabb pontján pedig 6 centiméteres volt a hóvastagság. Két nappal később, március elsején azonban beköszöntött a tavasz.

Vasárnap napközben csak helyenként vékonyodhat, szakadozhat átmenetileg a felhőzet. Délelőtt még csak kevés helyen, délutántól nyugat felől viszont egyre többfelé várható eső. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű. Késő estére 4 és 9 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Időkép arról számol be, hétfőn kezdetben még többfelé, délután inkább már csak keleten, északkeleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar. Ezzel egy időben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Élénk, erős nyugati-délnyugati szélre, 10-17 fokos maximumokra számíthatunk.

Kedden sokfelé eshet, a középső és keleti tájakon főleg záporokra készülhetünk, egy-egy zivatarral. A Dunántúlon inkább eső lesz jellemző. A légmozgás élénk, erős lesz. Délkeleten 20 fok közeli, nyugaton 10 fok alatti maximumok várhatóak.

Szerdán és csütörtökön sokfelé várható további csapadék, legkevésbé nyugaton. Csütörtökön az Északi-középhegységben és a dunántúli hegyekben is helyenként havas eső, néhol havazás válthatja az esőt. Jelentős lehűlés várható, csütörtökön már csak 3-9 fokot mérhetünk napközben.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock