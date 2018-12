Idén kevesebb a lucfenyő, de a legkeresettebb

Nem kedvezett az ­időjárás idén a fenyőknek. A ­forró nyár miatt sok fa kiszáradt. Az éghajlatváltozás miatt egyre kevesebben vállalkoznak az ültetvények telepítésére, gondozására. Ez az árakban is jól érzékelhető.

Elérkezett az idő, hogy a fenyőfákra fókuszáljunk. Elkezdték utcákon, piacokon a kereskedők nagyobb tételben a karácsonyfák árusítását. A legolcsóbb idén is a lucfenyő, bár a tavalyinál legalább húsz százalékkal többet kell fizetnünk érte. A többi fajta is sokat drágult. A luc-, a fekete-, az ezüst-, a duglász- és a Nordmann-fenyők már az elárusítóknál vannak. Aki időben elindul a fenyővásárra, az most még gazdag kínálatból válogathat.

Egerben idén is a volt kertmozi területén árult fafélékből legnagyobb a kínálat. Lapunknak Csernóczky Péter erdész, az Egererdő Zrt. Egri Erdészetének munkatársa segített a fenyőkörkép összeállításában. Tájékoztatása szerint az ezüstfenyő ára méterenként 4400, a Nordmanné 7500 forint, darabonként 25 ezer, míg a legolcsóbb továbbra is a lucfenyő. Utóbbi méteréért idén 2700 forintot kell fizetnünk. A földlabdás, később kiültethető takaros fenyőket 7500 forintért adják.

Az elmúlt években sokan hagytak fel a fenyőfélék telepítésével, mivel az időjárás egyre kevésbé kedvez a növénynek. Az idei kínálatban a Dunántúlról, Borsodból és megyénk egyes részeiről érkezett Egerbe a karácsonyfának-való.

Gyöngyösön és Hatvanban a piacok környékén és a nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban árusítanak fenyőt. Mindkét városban nagy a választék, az árak jóval magasabbak az előző évinél. A lucfenyő erőteljes illata miatt a legkelendőbb. De van egy vevői réteg, amely napjainkban akár több tízezer forintot is tud áldozni az ünnepi növényre.

Újabban divatja van annak is, hogy kertes házaknál hirdetnek vásárt. Itt hetekkel karácsony előtt megjelölheti a fát a vevő, s az ünnep előtti napon vágják ki, ha úgy kívánja. Csernóczky Péter néhány tippet is adott. Ahhoz, hogy karácsonykor is teljes szépségében pompázzon és illatozzon a fa a szobában, érdemes előtte a szabad ég alatt tárolni. Nyugodtan hagyjuk összekötve, s lehetőleg már a hazaszállítás után állítsuk be a talpba, hogy ne az ünnepnapon kelljen bíbelődni vele. Újdonság, hogy kérésre már a vásárlás helyszínén beillesztik a talpba a fát, ha magunkkal visszük az alkalmatosságot.

– Egyre népszerűbb a duglászfenyő – tudatta az erdész. – Nagyon kellemes, narancsos illatú tűlevelű, ez sem hullatja le könnyen a levelét. Mivel gyengék az ágai, nem szabad túl sok dísszel megterhelni, szaloncukrokkal lehúzni az ágvégeket. Kiválóan tűri a meleget, nem hullatja a levelét. Nincs illata, de szép, kékes merev tűi miatt bírja a sok díszt az ezüstfenyő. Szeretik az emberek megvenni az ünnepre, hiszen szépen is díszíthető. Legfeljebb mozgatásra dobja le a leveleit. A métere az idén 4400 forint.

A legdrágább fa a Nordmann-fenyő. A métere 7500 forint, de darabra egységesen 25 ezer. Zöld, puha tűkkel rendelkező karácsonyfa, s nem hullik.

A dézsás növény hálás a törődésért Egyre népszerűbbek a földlabdás fák, de könnyen csalódhatnak a vevők, ha nem fogadják meg a tanácsokat. Ahhoz, hogy egy fenyőfát karácsony után sikerrel kiültessünk, több dologra is figyelni kell. Akkor van esélye annak, hogy a fa túléli az ünnepet és kertünk dísze lesz, ha egy méteresnél nem nagyobb, és szakszerűen ásták ki. Amikor ilyen növényt bevisznek a lakásba, figyelni kell a fokozatosságra, hogy ne hirtelen kerüljön a mínusz tíz fokból plusz húszba. Ajánlatos zsilipelve kihozni a szobából az ünnep után. Hogy a fa túlélje a karácsonyi kalandot, a szobában töltött ideje alatt locsolni kell.

