Jó termésre számítanak: Mátraalján a héten már indul a szüret

A 6400 hektáron gazdálkodó Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Kovács Zita portálunk kérdésére azt felelte, a szüret náluk ezen a héten kezdődik. Borvidéki szinten korábban kezdenek, mint az lenni szokott. A kilátások bő termést mutatnak, nem lesz okuk panaszkodni. Az égi áldások elkerülték őket, sem jéggel, sem fagykárral nem találkoztak idén. Fajtától is függően kilencven és száztíz mázsa hektáronkénti terméssel számolnak.

Egységesen szép és egészséges a szőlő idén

– A borvidékünkre jellemzőek az illatos szőlők, az Irsai Olivér és a muskotályos fajták, ezek korán érnek – mondta az elnök. – Ami az idei minőséget illeti: a szőlő egységesen szép, egészséges ott, ahol már végezzük a próbaszüreteket. Jelen pillanatban még csak az Irsai Olivérről beszélhetünk. Nem gondolom, hogy probléma lesz a szőlő minőségével és a borral idén.

Bár az időjárás még nagyon bele tudna szólni, Kovács Zita bizakodását fejezte ki, hogy legalább októberig szép hosszú őszünk lesz. Ebben az esetben tökéletes évjárat lehet a 2018-as esztendőé. Kérésünkre kifejtette azt is, hogy jégkárelhárító rendszer létesült, ezt országos keretben, illetve Abasár környékén üzemeltetik. Használták azt idén is, de szerencsére a tavalyihoz hasonló hatalmas jég a Mátrának azt a részét elkerülte az idén.

Az Egri borvidéken három hét múlva kezdhetnek

Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke is korábbi kezdést prognosztizált. Ennek oka, hogy kora tavasszal nagyon előreszaladt a természet, hamarabb fakadtak a szőlők a megszokotthoz képest.

– Mostanra picit helyreállt a rend, s annyira korán nem lesz azért a szüret. Hamarabb kezdünk, de nem annyira extrém módon, mint azt előzetesen gondoltuk – közölte az elnök.

Az Egri borvidéken nagyon korai fajták, mint a csabagyöngye vagy az Irsai, nincsenek, illetve kevés fordul elő belőlük. Azoknak a fajtáknak, amelyek itt nagyobb tömegben fordulnak elő és koraiaknak számítanak – a zenit, a zengő, a zefír –, a szürete valamikor augusztus közepén kezdődhet, huszadika környékén a jelen állás szerint. A megszokott rend alapján inkább szeptember első napjaiban szedik ezeket a szőlőket.

– Két héttel korábban kezdődik tehát a szüret, mint normál esetben szokott – jelezte előre Pál Sándor, aki szerint az időjárás az Egri borvidéken nagyon kedvező volt. Egy pici jégverést leszámítva más időjárási kár nem érte a szőlőket.

Kedvező volt az időjárás, nem égtek el a savak

– Azt gondolom, jó minőségű évjáratra számíthatunk– tette hozzá. – A fehérboroknál kifejezetten kedvező, hogy nem volt nagy hőség, így nem égtek el a savak. Az illatos fajtáknak is kedvez, ha jó az idő, meleg van, de nem extrém forróság, mint tavaly volt például. A korai szüret pedig azért hasznos, mert a később érő fajtáknál van idő megvárni, hogy optimális érettségi állapotba kerüljön a szőlő és akkor szüretelni, amikor az ideális a borkészítés szempontjából.

Egy esős ősz még bajt hozhatna

Az Egri borvidéken 11 hegyközségben 5400 hektárt meghaladó területen termelnek szőlőt és idén jó évjáratra számíthatnak minőségben és mennyiségben is. A hegybírók termékbecslése a tavalyit 5–6 százalékkal meghaladó mennyiség. A 2017-es 85 mázsával szemben 92 mázsa hektáronkénti szőlő várható. Az időjárás ezt még befolyásolhatja – tette hozzá Pál Sándor, aki szerint jelenlegi tudásuk alapján jó minőségben, elfogadható mennyiségű szőlő terem. A gombafertőzések nagy veszélyt nem jelentenek. A csapadékos ősz és a botrytis (szürke rothadás) még befolyásolhatná a kilátásokat. Peronoszpóra, lisztharmat veszélyét a szakemberek nem látják. Egy esős ősszel fellépő rothadás károsíthatná a szőlőket, és a minőséget is rontaná. De bíznak benne, hogy ez nem következik be – mondta Pál Sándor.