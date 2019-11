Jövőre számos utcát rendbe tesznek Lőrinciben

Már a megalakulás utáni első ülésén tízmilliós döntéseket hozott a város vezetése. Jövőre számos utcát rendbe tesznek.

Az októberi alakuló ülés formalitását és kötelező döntéseit követően ezúttal már élesben tanácskoztak az új városvezetés tagjai. A rendkívüli megbeszélés keretében számos kérdést kellett megvitatni, köztük olyan jelentőségűeket is, amelyek a jövő évi, majd csak februárban elfogadandó költségvetést is meghatározhatják. Így például a felújítandó utcák sorrendjét, amely több tízmilliós tételt jelent. Első helyen a Határ út szerepel, majd a Jókai, a Temesvári és az Ady Endre utca következik, ha pedig a kiadások kedvező alakulása folytán maradna pénz az erre szánt keretből, 2020-ban rendbe teszik az Összekötő utat is.

A selypi városrészt ­illetően ez alkalommal is terítékre került a négyes útkereszteződés, amelyen az áthaladás napjainkban már mind a gyalogosok, mind pedig a gépjárművel közlekedők számára kihívásnak számít úgy a forgalom mértékét, mint a beláthatatlanságát illetően. A helyzetet súlyosbítja négy, vagyis az összes torkolat közelében lévő buszmegálló is. Itt legalább két gyalogátkelőre volna szükség. Víg Zoltán polgármester közölte: a testület hamarosan dönthet az utóbbiak megterveztetéséről. Pozitív elbírálás esetén leghamarabb jövő nyárra készülhetnek el a zebrák. Ugyancsak selypi probléma az egykori cukorgyár előtti járda állapota. Ez olyannyira járhatatlanná vált, hogy a gyalogosoknak – köztük a kisgyermekes szülőknek – az úttesten kell haladniuk, ami meglehetősen veszélyes. A rendbetételét bonyolítja, hogy a terület állami tulajdonú, de a városvezető is egyetértett azzal, hogy megoldást kell keresni a javításra.

A mátravidéki erőműi városrész útjairól ez alkalommal nem esett szó, mivel – ahogy azt többször megírtuk – hamarosan elkezdődik a Zöld város projekt több száz milliós, pályázati forrásból történő megvalósítása, ami a lakótelepet is érinti. A járdák helyreállítására akár még az idén sor kerülhet.

S még mindig a közlekedésnél maradva: miután számos utca lakói úgynevezett fekvőrendőrt kértek a portájuk előtti száguldozás mérséklésére, más helyeken pedig aláírásgyűjtéssel a már elhelyezett eszközök eltávolítására jelezték igényüket, ezekről is döntöttek a grémium tagjai. Ily módon a forgalomlassítás ezen módja megszűnik a Rákóczi út 69. számú porta előtt, míg a Tabán úton négy, a selypi iskola közelében pedig egy fekvőrendőrt helyeznek ki. A Kinizsi, a Gyár és az Aradi utca lakói körében pedig felmérik, hogy támogatják-e hasonló mesterséges bukkanók telepítését. Ugyanakkor problémaként vetődött fel, hogy vannak, akik a fekvőrendőrök iránti kritikájukat pajszerrel fejezték ki, nem kis anyagi kárt okozva cselekedetükkel.

Ami a további, fontosabb történéseket illeti: döntés született a tájház és a könyvtár fűtésének bővítéséről, illetve korszerűsítéséről, továbbá arról is, hogy a november elején lezajlott zöldhulladék-szállítás után december közepére újabb hasonló akciót hirdetett meg az önkormányzat vezetése. Az idén még lesz közmeghallgatás is, mégpedig december 10-én a selypi kultúrházban.

A képviselő-testület támogatást szavazott meg a polgárőrségnek, ám a szervezet tagjainak a figyelmét felhívták, hogy próbálják meggátolni a városon átutazó, ám italozni a selypi dohányboltnál megálló munkások közterületen történő rendszeres vizelését.

A város vezetése többségi döntéssel megszavazta, hogy azoknak a képviselőknek, akik igénylik, személyenként 159 ezer forintért laptopot vásároljon használatra az önkormányzat. A kilenc tagból hatan éltek a lehetőséggel.