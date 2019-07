Kamuüzeneteket nem írnak a bankok, főleg chaten nem

Előfordulhat, hogy a közösségi portálokon egyesek ügyeskedéssel múlatják az időt. Szerencsénk van, ha csak téríteni akarnak, s nem a pénzünkre fáj a foguk.

Meglepetést tartogatott számomra a péntek: egy facebookos „alvó” ismerősöm keresett a Messengeren, miszerint az egyik pénzintézeten vezetett számlámon pár héttel ezelőtt terhelés történt. Ennek percre pontos dátuma és a bank elnevezése mellett megjelölte a számlaszámot és az egyenleget is. A „Mi van???” kérdésemre – noha a visszajelzést igazoló pipa alapján elolvasta – nem válaszolt.

Nem véletlenül érdeklődtem az alapvető illemet is mellőzve, hiszen a jelzett pénzintézetnél jó ideje nem vezetek számlát, így ott semmiféle, engem érintő tranzakció nem lehetséges. Nyomban telefonos segítséget kértem tőlük, s megerősítették: a Messenger náluk nem számít az elfogadott kommunikációs eszközök közé. Vagy levelet írnak, vagy – már-már családias bankról lévén szó – felhívnak, hogy nézzek be hozzájuk.

Egyébiránt az „ismerősöm” által megjelölt összeg nem volt tetemes, de ennek a néhány ezer forintnak a hiánya is galibát okozhatna sok olyan család számára, amelyeknél ennyi sem jut a hétvégi bevásárlásokra. Számomra viszont sokkal fontosabb, hogy (irreleváns) személyes adataimmal próbál visszaélni valaki, egyelőre nem világos, hogy milyen okból. Utóbbira egyébként a pénzintézet munkatársa sem tudott válaszolni.

De ha már a Facebookon lévő „alvó” ismerősöket említettem, a fajtájuk igen kellemetlen tud lenni, kivált olyanok esetében, mint magam is, akiket közéleti tevékenységüknél fogva jóval többen ismerősnek jelölnek annál, mint ahogy ezt a kölcsönösség indokolná. Vélhetően „kamuprofilt” használnak, s akár évekig mellőzik a személyes kommunikációt, mígnem egyszer csak felbukkannak: magánszemélyeket és csoportokat bombáznak különböző „üzleti ajánlataikkal” vagy éppen hittérítő szövegükkel, hogy aztán – ha megússzák az azonnali törlést – rögvest el is tűnjenek a balfenéken. Mint az én péntek délelőtti „üzlettársam. Tanulság? Talán nincs is.