M25: élhetőbbek lettek a települések – Az új cél az egri elkerülő megépítése

Megépülhet az Egert elkerülő út, hamarosan elkezdődhet a beruházás tervezése – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a térség országgyűlési képviselője. Lapunk mindezzel kapcsolatban megkérdezte a helyieket. A helyiek véleménye szerint mihamarabb szükség volna az elkerülőre.

Az M1 csatorna műsorában az elkerülőről a frissen átadott, Egert az M3-as autópályával összekötő M25-ös autóút apropóján esett szó. Az utóbbi, egy két ütemben megépült, majd húsz kilométeres szakasz, amely mintegy ötven milliárd forintba került. Nyitrai Zsolt elmondta: az M25-ös út megépítése az egriek és környékbeliek közös célkitűzése volt.

– Az új cél pedig most az, hogy az Egert elkerülő út épüljön meg, amelynek megvalósításában ugyancsak számíthatnak a kormány támogatására – fűzte hozzá Nyitrai Zsolt. Mint ahogy az ünnepélyes átadón is mondta: ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök és ő a képviselő, mindent meg is fognak tenni érte, hogy elkészüljön. Megemlítette, hogy az intermodális csomópont is része Eger közlekedés-fejlesztési programjának.

A projekt jelenlegi állapotával kapcsolatban az M25 átadón elhangzott, hogy Eger tehermentesítése érdekében egy kétszer egy sávos, a frissen átadott M25-höz kapcsolódó, a várost elkerülő út megvalósíthatóságának vizsgálata történik jelenleg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő részéről. Ennek első fázisaként egy Térségi Fejlesztési Terv, úgynevezett Master Plan már elkészült: kialakult, hogy a várost keleti oldalon elkerülő, az észak-déli tengely tehermentesítő, főúti jellemzőkkel rendelkező szakaszra van szükség. A tervezési munka a tanulmányterv és a környezeti hatástanulmány elkészítésével, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzésével folytatódik.

Eger környező településeit jócskán tehermentesítette az M25, nagytályai és maklári lakosok elmondása szerint jelentősen élhetőbb azóta a környék. az agglomeráció földjei átengedésével a beruházás segítésével nem csupán saját javát, de a megyeszékhelyét is figyelembe vette. Mint mondják a helybéliek: régióban, egységben kell gondolkozni.