Már gyűjthetők az erdők mezők őszi kincsei, de nem mindegy honnan és mennyi

– A napokban kezdtem nyakamba venni a környéket, hogy begyűjtsem a téli C-vitaminpótlásra szánt csipkebogyót. Októbertől egy-két kilónyi kökényt is gyűjtök, mert nagyon jó az emésztésre. Ezeket száraz meleg helyen szárítgatom, aztán vászonzacskóba töltöm. Telente ezekből készítek teát. A patikai C-vitamin elég drága, egyszerűbb és olcsóbb saját magunknak gondoskodni ennek pótlásáról – mondja a hatvanöt éves László, aki gyakran járja a természetet. Rendszeresen gombászik, gyűjt vadgyümölcsöket, ismeri a helyeket, ahol mindig rábukkan valami kincsre.

Ha szép, napsütéses az őszi idő, irány az erdő, a mező. Elérkezett kincset érő vadnövényeink gyűjtésének ideje. Több olvasónk is érdeklődött az elmúlt napokban, hogy milyen szabályok vonatkoznak a gyűjtésre. Ennek jártunk utána.

Megnéztük az erre vonatkozó törvényeket, szabályokat, s igyekeztünk értelmezni ezeket. A vadnövény-gyűjtést a természetvédelmi törvény és -rendeletek, valamint az erdőtörvény szabályozzák. A legutóbb 2017-ben módosították az erre vonatkozó szabályokat a törvényalkotók. A legfontosabb, általános tudnivaló, hogy védett területen gyűjtés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

Állami erdőben maximum két kilogramm – gomba, növény – gyűjthető naponta, és személyenként, vagy ha több, akkor előzetes erdészeti engedélyre van szükség. Védett, állami erdőben, a természetvédelmi hatósági és erdészeti engedély is szükséges.

Magánerdőben, magánréten, illetve önkormányzati területen bármennyi gyűjthető a tulajdonos engedélyével.

A 2017-ben módosított Erdőtörvény alapján állami erdeinkben csak száz százalékos állami tulajdonú területen lehetséges két kilóig a gomba, gyógynövény, vadgyümölcs, virág gyűjtése.

Nem védett erdőkben a növénygyűjtés erdei haszonvételnek minősül. Ezeken a helyeken az állami erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó, mennyiséget, erdő talaját és biológiai sokféleségét nem károsító módon lehet gyűjteni gombát, vadgyümölcsöt, illetőleg gyógynövényt. Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.

Érdemes azt is tudni, hogy az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését. Magántulajdonú erdőkben a tulajdonost illik megkérdezni, kérni engedélyét. Arról, hogy mely erdők magántulajdonúak, arról mindenki saját környezetében tájékozódhat.

Fontos, hogy a gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható! Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb két kiló gomba, két kiló vadgyümölcs, két kiló gyógynövény gyűjtése minősül.

A saját célra szedett gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Fontos felismerni a fajokat

Az erdokostolo.blogspot.com internetes oldalon találtunk néhány fontos tanácsot arra is, hogy mire érdemes ügyelni az erdőjáró gyűjtögetőknek. Ezek szerint csak a biztosan felismert fajokat gyűjtse mindenki. Mivel vannak mérgező növényfajok és mérgező gombák is, a gombákat vigyük mindig szakellenőrhöz! A NÉBIH honlapján tájékozódhat a regisztrált gomba szakellenőrök elérhetőségéről. Vadnövény-szakértői hálózat nem létezik, ezért fontos a fajok felismerésének tanulása. Érdemes annak is utána nézni, hogy az egyes az egyes fajok hogyan használhatók fel. A csipkebogyót például leginkább langyos vízben, előáztatva érdemes teának elkészíteni, hogy megmaradjon a vitamintartalma. Ezekről az egyes fajok esetében a blogon bővebben lehet olvasni, mielőtt nekivágunk az őszi gyűjtögetésnek.