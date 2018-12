Okosabb falvakban szeretnének élni az észak-hevesiek

Néhány me­gyénkbeli településen – Sirok­ban, Tarnaleleszen, Parádon, Mátraderecskén, Pétervásárán – már javában zajlanak a tárgyalások, hogy miként kapcsolódhatnának az Okos falu programhoz. Ennek lényege, hogy a helyben élők egy mobilalkalmazás segítségével azonnal hozzájuthatnának a legfrissebb helyi információkhoz, gyorsabban tudnának ügyeket intézni, hiszen a rendszer segítségével hivatali időpontokat foglalhatnának előre, sőt, ­azonnali értesítést kaphatnának, ha a faluban netán vészhelyzet, baleset, csőtörés történik. Az alkalmazás kétirányú kapcsolatot ad az önkormányzat és a lakosság között, hiszen minden regisztrált felhasználó tölthet fel különböző tartalmakat.

Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere nemrég személyesen látogatott el a program fejlesztőcsapatához, hogy egyeztessen az előkészületekről. A céggel már megállapodtak abban, hogy a falu speciális igényeihez igazodva, megkezdik a helyi program kidolgozását, amelytől nemcsak azt remélik, hogy a lakók gyorsabban juthatnak bármilyen információhoz, hanem azt is, hogy a Mofettába látogató több ezer vendég számára is sok segítséget nyújt majd az alkalmazás.

A projekt menedzserét arról kérdeztük, honnan az ötlet, s milyen sikerrel alkalmazták az újítást eddig. Vojtkó Ferenctől megtudtuk, másfél évvel ezelőtt ült össze egy informatikusokból verbuválódott baráti társaság, akik úgy döntöttek, hozzálátnak a fejlesztéshez. Az első Okos falu program Mikepércsen indult, majd Csopak, Pécsvárad, Pápa, Kőrösszegapáti, Sátoraljaújhely is csatlakozott a kezdőcsapathoz. Az alkalmazás sikeréről egyelőre annyit, hogy Csopakon alig három hete jelent meg, s ezalatt négyszázan töltötték le a mobil appot, amit máris megkedvelt, és rendszeresen használ a lakosság.

A tervezés időszakában személyesen látogatnak el az igénylő önkormányzatokhoz, hogy tájékozódjanak a helyi elvárásokról, s hogy mindenkinek saját arculatára szabják az alkalmazást. Kérésre vállalják a települési honlapok rendszeres frissítését, karbantartását is. Lássuk be, erre igen nagy szükség lenne, amikor nap mint nap azzal szembesülünk, hogy ezen honlapok zömén négy-öt évvel ezelőtti információkkal találkozunk, ha egyáltalán működnek.

Felvetődik a kérdés, hogyan hasznosul a szolgáltatás azokon a helyeken, ahol zömmel idősebbek élnek, akik nehezen barátkoznak meg az online világgal. Vojtkó Ferenc elmondása szerint egyre több helyen szerveznek az idősebb generációnak ingyenes tanfolyamokat, hogy megismerkedjenek a számítógéppel, okostelefonokkal, az online világ által nyújtott lehetőségekkel. Ezekben a falvakban többnyire arra is igény jelentkezik, hogy az idősebbek egyfajta jelzőeszközként használhassák az alkalmazást. A Pápán élők arról is azonnal értesülhetnek, ha közvetlen közelükben viharkár történt, netán kátyú nehezíti a közlekedést. A hiba észlelésével egy időben az applikáció segítségével azonnal hibabejelentést küldenek az illetékes szolgáltatónak, fenntartónak, az önkormányzatnak.

Már több településen is működik

Természetesen érdekelt bennünket a szolgáltatás ára is. Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy a település lélekszámától és a helyi igényektől is függ az összeg, ami kisebb falvak esetén havi néhány tízezer forintra rúg.

A társaság által kidolgozott program a vidéki települések lakosságának és vállalkozóinak egyéb szolgáltatásokat is nyújt az informatika és oktatás területén. A szerződő helyhatóságok az adott térség vállalkozóiról is készíthetnek adatbázist, amely az önkormányzat a saját honlapjára is felkerülhet. Az Okos város azaz Smart City fejlesztéseket már több nagyvárosban – Budapest, Debrecen, Zalaegerszeg – alkalmazzák. A program keretein belül a települések, kihasználva a technológiai fejlődést, olyan eszközökkel segítik a városban élők életét, melyekkel biztonságosabbá, hatékonyabbá válnak a mindennapok. Jelenleg öt megyénkbeli községben tárgyalnak a lehetőségről.