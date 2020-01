Oroján Sándor cáfolja az egri polgármester vádjait

Feljelentést tesz Mirkóczki Ádám a választók listázását bizonyító dokumentumok miatt. A Fidesz egri frakcióvezetője, Oroján Sándor közleményben cáfolta az egri polgármester vádjait.

Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület) úgy fogalmazott: évek óta beszélnek róla, hogy a Fidesz a legaljasabb módszerektől sem riad vissza, amikor egy választáson akár ellenfeleket kell ledarálni, akár magának törvénytelen előnyöket szerezni – áll az MTI közleményében.

Erről Magyarországon először Egerben kerültek elő komplett bizonyítékok, amelyek Eger, Felnémet, Almár és a Berva lakótelep „tokkal-vonóval történő” listázását tartalmazzák – mondta a politikus.

„Mielőtt a Fidesz azt hazudná, hogy ez a mi kreálmányunk, szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan a választási sokkból és az irodák figyelmetlen kisöpréséből fakadóan maradtak a dokumentumok az egyik alpolgármesteri iroda szekrényének mélyén” – hangsúlyozta a polgármester.

Tájékoztatása szerint a két „vaskos” dosszié fideszes szórólapokat, érvelőkártyákat és Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő jelölti ajánlóívének több oldalas fénymásolatát is tartalmazza, ezen kívül az egri önkormányzat és polgármesteri hivatal dolgozóinak személyes adatai is megtalálhatók.

Mirkóczki Ádám az említett dokumentumok egy részét a sajtónak is bemutatva kifejtette: az ajánlóívek aktivistákra vannak kiszignálva és látható az is, hogy melyik segítőnek mely utcákat kellett végigjárnia, illetve munkája során milyen megjegyzéseket tett az érintett szavazók pártszimpátiájával, politikai aktivitásával kapcsolatban.

Jelezte: ez megítélése alapján kimeríti a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 350. és 219. paragrafusa szerinti személyes adattal való visszaélés, valamint választás rendje elleni csalás bűntettét. „Komplett választási csalásról van tehát szó, ami nyilvánvalóan hosszú éveken keresztül folyt, avagy folyhatott”- fogalmazott. Közölte, hogy legkésőbb pénteken feljelentést tesz az ügyben.

A városvezető úgy fogalmazott: a Fidesz morálisan, jogilag és minden politikai vonatkozásban megsemmisült és elvesztette létjogosultságát Egerben. A helyi közgyűlés csütörtöki ülésén ezért felszólította a párt – véleménye szerint csalással mandátumot szerzett – képviselőit tisztségük visszaadására és bocsánatkérésre a megyeszékhely lakosságától – áll a közleményben.

Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP egri frakcióvezetőjének csütörtökön kiadott közleményét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere súlyos vádakat fogalmazott meg a Fidesz egri közösségével szemben, amit ezúton visszautasítok. Személy szerint engem választási csalás elkövetésével vádolt, amit soha nem követtem el, ezért feljelentem Mirkóczki Ádámot rágalmazásért és jó hírnevem megsértéséért.

Csütörtökön, Mirkóczki Ádám a sajtón keresztül mutatott be 2014-es választási szórólapokat és fénymásolt íveket, amelyek állítólag szerdán kerültek elő az egyik alpolgármesteri iroda szekrényéből. Minimum furcsa, hogy olyan irodában találnak 2014-es dokumentumokat, amelyet 3 hónapja ők használnak. Jogos kérdés: eddig nem néztek be a szekrénybe? 2014-ben egyébiránt nem vettem részt az egri kampánystáb munkájában, ezért személyemet fogalmilag is kizárt a fenti váddal illetni.

Mirkóczki Ádám azt is állította, hogy listázzuk a Fidesz szavazóit, és 1-től 7-ig terjedő skálán jelöljük, hogy ki mennyire fideszes. Mint a Fidesz egri frakcióvezetője, ismerem a választói kapcsolattartás szigorú jogi keretek között zajló formáját, amit minden esetben betartottunk.

A Mirkóczki Ádám által említett pártelkötelezettség szerinti listázás nincs, és soha nem is volt. Mirkóczki Ádám mindent megtesz azért, hogy háborús hangulatot szítson Egerben, ez az akció is a figyelemelterelés célját szolgálja. Véleményem szerint Mirkóczki Ádám ezzel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy a város építésében komolyan vehető eredményt felmutatni nem tudnak, Eger számára igazán hasznos, előremutató terveik nincsenek.