Petőfibánya lépett az ebtámadás után

A Lőrinci Kutyahűség Alapítvány csipelési akciót tervez Petőfibányán, egy konzervért cserébe finanszírozzák a településen a kutyák beazonosíthatóságát.

Az a gazda, aki ezzel egy időben oltást is kíván beadatni, saját költségén megteheti ugyanott: március 28-án, a művelődési ház melletti területen.

Juhász Péter, a település első embere portálunk kérdésére elmondta: a közelmúltban történt – személyi sérüléssel szerencsére nem járó – kutyatámadás teljesen ledöbbentette az egyébként békés település polgárait. Az állatok közül az egyik nem rendelkezett elektronikus azonosítóval. Ez az egyik oka a mostani kezdeményezésnek.

– A felelősség mellett kötelezettségekkel is jár az állattartás mind a társadalom, mind pedig a kedvenc felé. Előbbi feltételei közé tartozik, hogy a kutyák csippel rendelkezzenek és be legyenek oltva. Ezt próbáljuk könnyebbé tenni azzal, hogy most az ebtulajdonosok könnyedén bepótolhatják az eddigi mulasztásukat, jelképes fizetségért cserébe – hangsúlyozta a polgármester.