Pörög a turizmus Heves megyében: költ a vendégsereg, rengeteg a turista

Lépten-nyomon turistákba botlunk a megye turisztikailag kedvelt helyein, már a vendéglátóegységek és a szállodák is telt házzal üzemelnek.

Virág Tamás egri vállalkozó a Heol kérdésére elmondta, egy apartmant és egy kempinget üzemeltetnek.

– Az előbbieket már előre lefoglalták a magyar vendégek, amint kezdett enyhülni a júniusi vírusos időszak. Tehát esetünkben az augusztus már előre elkelt. A kempingbe sátorral, lakókocsival jönnek, ide most valóban többen érkeznek. Ez a normális, elvárható augusztusi számra ugrott. Viszont tavalyi hasonló időszakhoz képest még mindig elenyésző, de a mostani júliusihoz képest sokkal jobb a helyzet. Augusztusban pedig megindultak a lengyel vendégek is. A kempinges időszak szezonális, ahogy az iskola elkezdődik, utána már csak a nyugdíjasok jönnek, a családosok nem. Tehát a külföldi, idősebb korosztály érkezett korábban szeptember nagyobb részében. Az, hogy most ez hogyan változik, nem lehet előre megjósolni – tudatta. Hozzátéve, a következő hónapra már előre foglaltak apartmanokat, s ez bizakodásra ad okot.

Egy népszerű egri vendéglátóegység üzletvezetője úgy fogalmazott, hogy a járvány ideje alatt kiüresedett utcákat és tereket most nyüzsgő magyar családok és fiatalok töltik meg, s ezt még május elején nem gondolták volna.

– Az elmúlt évekhez képest idén sokkal több belföldi vendéget szolgálhatunk ki. Az óvintézkedéseket betartva, a legnagyobb figyelmességgel végezzük munkánkat, bizakodva abban, hogy elkerülhetjük az újbóli bezárást – közölte.

Répási Ferenc, az eger­szalóki Saliris Resort és Konferencia Hotel értékesítési vezetője is arról tájékoztatott, hogy júliustól rengeteg vendég érkezik hozzájuk.

– Telt házzal működik a szálloda a nyitás óta, a várakozásnak megfelelően teljes kihasználtsággal üzemelünk. A fürdőről is ugyanezt tudom elmondani. Természetesen mindennek a jó idő is kedvez, már több mint másfél hete alig esett. A vendégek kilencven százaléka magyar – jelentette ki. Megjegyezte, hogy szep­temberre is optimista várakozással tekintenek, jó a foglaltságuk. Látható, hogy az utazási kedv nem külföldre, mint inkább belföldre irányul.

Nehéz Tamás, a mátrafüredi Avar Hotel igazgatója pedig arról számolt be, hogy a szálloda éppen bázisévet épít, hiszen idén pünkösd előtt nyitottak.

– Erősen megugrott a vendégek száma, a várakozásokhoz képest sokkal többen érkeznek. Folyamatosan jönnek, és próbálják elkölteni a felhalmozott és megmaradt Szép-kártya összegeiket a wellness-szállodákban. Várakozáson felül, csaknem teljes telt házzal üzemelünk már majdnem két hónapja. A vendégkörre általánosan jellemző, hogy nagyvonalúak, sokat költenek. Viszont érdekes, hogy nem nagyon mozdulnak ki a szállodából, nem igazán kirándulnak, hanem inkább a hotelben maradnak és önfeledten élvezik a wellness-szolgáltatásokat – részletezte.