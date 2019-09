Probléma akadt a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpárút hídelemével

A kerékpáros híd egy kisebb elemét sikerrel beemelték a Poroszló és Tiszafüred közötti Tisza-hídnál, azonban az első nagyobb hídelemmel probléma akadt, így azt szeptember első hetében kísérelhetik meg újból a helyére tenni.

A több tíz tonnás acélszerkezetet két bárkán úsztatták be pénteken, ki is kötötték őket, ám amikor a két daru megpróbálta fölemelni a monstrumot, az egy kicsit megbillent. Próbálták újra vízszintesbe hozni, ám estig nem sikerült, így a hajóknak továbbra is tilos közlekedniük a híd környékén. A tervek szerint a másik nagy elemet szeptember 11-én emelik helyére.