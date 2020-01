Roncsok csúfítják el az egri utcákat, tereket, utánajártunk mire számíthatnak a tulajdonosok

Valóban büntetlenül csúfíthatják el a sorsukra hagyott roncsok a közterületet? A rövid válasz: nem. Igaz, a helyzet nem ennyire egyszerű: utánajártunk, milyen szabály vonatkozik erre Egerben, s találtunk is gazdátlan autókat.

Kérdéseinket feltettük az egri jegyzőnek, miután az Ady Endre utcai parkolóban és a Kallómalom úton ráleltünk a rossz állapotú, feltehetőleg régen ott álló járművekre. Érdeklődésünkre dr. Bánhidy Péter aljegyző elküldte az ide vonatkozó rendeletet, mely meghatározza az üzemképtelen gépjárművekkel kapcsolatos eljárásrendet.

– Az üzemképtelen, illetve a forgalomban részt venni alkalmatlan jármű hatósági elszállítása előtt az önkormányzat közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az ismert üzembentartót, tulajdonost. Közölve vele, hogy a járművét három napon belül távolítsa el a közterületről.

Ismeretlen tulajdonos esetében pedig egy felszólítást kell tenni a szélvédőre. A szabálytalanul leállított, s balesetveszélyt jelentő, a forgalmat, a takarítási, s egyéb munkálatokat akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen járműveket a rendőrség, illetve az önkormányzat eltávolíttatja. Ezeket az arra felhatalmazott vállalkozó a kijelölt tárolóhelyre szállítja – részletezte.

Megtudtuk, a rendelet azt is szabályozza, mi történik akkor, ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, és továbbra is a közterületen „parkoltatja” a forgalomképtelen autóját. A hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve a közlekedésre alkalmatlan járműnél, ha az üzembentartó, tulajdonos ismeretlen, az értesítésben írt határidő lejárta után a járművet azonnal elviszik. Az aljegyző arról is tájékoztatott, hogy például az egri Ady Endre utcában rostokoló kocsira is ez a sors vár, erről a közterület-felügyelet munkatársai majd gondoskodnak.

A Kallómalom úton is rég ott áll egy kocsi letakarva, láthatóan sérülten a parkolóban. Ezzel kapcsolatban azt tudtuk meg, hogy a városi rendőrkapitányság az illetékes, mivel 2019 őszén az autóval közúti baleset okoztak, így a rendőrség intézkedik az ügyben. A helyi rendeletből az is kiderül, mi történik a már elszállított „ronccsal”.

– Az önkormányzat az elszállítás 15. napja után a járművet hatósági tanúk jelenlétében felnyittatja, és a motorszám, vagy az alvázszám alapján az üzembentartót vagy a tulajdonost azonosítja, és írásban felszólítja, hogy az autót 30 napon belül szállíttassa el. A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállított, de 60 nap elteltével sem kiváltott üzemképtelen négykerekű esetében az önkormányzat által megbízott vállalkozó intézkedik, hogy az autót kivonják a forgalomból. Ezután vagy értékesítik azt, vagy ha ez sikertelen, akkor megsemmisítik – így szól a szabályozás.