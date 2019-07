Ruben vagy Lelle? Megnéztük, melyek a legkedveltebb, legritkább fiú- és lánynevek

A fiúknál még mindig Noel és a Bence, a lányoknál pedig az Anna és a Hanna a legkedveltebb utónevek. Örömteli, hogy a régi magyar neveket ismét felfe­dezik.

Az egri Franciska és Tamás december végére várják első gyermeküket.

– Nem tudjuk és nem is akarjuk előre megtudni, hogy lányunk vagy fiunk lesz-e, szeretnénk, ha ez meglepetés lenne. Ennek ellenére gondolkodtunk neveken is, de egyelőre folyamatosan változik a kedvencek sora – mesélte a 28 éves lány. Elmondta, párjának tetszik a Balázs, de szóba került náluk a Dominik és a Botond is. Ha lányuk születik, Lilinek vagy Jankának nevezik majd el.

– A választáskor mérlegeltük azt is, hogyan lehet becézni a kicsit, nem akarunk olyat választani, amivel vicc vagy gúny tárgyává tehetnénk gyermekünket. A tradicionális, hagyományos nevekkel sincs bajunk, a nagyon modern, sorozatba illő nevektől viszont kiráz a hideg – fogalmazott Franciska.

Egerben egyébként az első félévben hatszázhuszonöt kisbaba született, mondta el a Heol kérdésére Faludiné Habuczki Piroska egri anyakönyvvezető. Megtudtuk tőle azt is, hogy az idén született kisfiúk anyakönyvébe legtöbbször Márk, Máté, Bence, Olivér vagy Noel került, a lány újszülöttek között pedig sok a Lili, Anna, Zsófia, Hanna, Blanka. Kérésünkre az anyakönyvvezető szemezgetett a különleges keresztnevekből, melyek anyakönyvezését az elmúlt fél évben Egerben kérték a szülők.

Szavai szerint az első félév szülöttei között akad: Ruga, Armandó, Laurent, Eilot, Alent, Efraim, Maxim, Árlen, Ruben, Joel, Nikolasz és Zente is a fiúk között, de a kislányok sem maradnak le, ha a ritka keresztneveket keresgéljük az anyakönyvekben. Született a megyeszékhelyen Kimberli, Liliróza, Ketrin, Gvendolin, Klarissza, Lelle, Norella, Lorina, Tifani, Heléna is. Piroska úgy fogalmazott: tapasztalatuk szerint a szülők csak ritka esetben adják saját keresztnevüket gyermekeiknek.

A Mátraalján az első hat hónapban háromszázhatvannégy baba jött világra, az ő anyakönyveikben a Heol megkeresésére Dérné Jakosits Ildikó gyöngyösi anyakönyvvezető lapozgatott, hogy megtudjuk, ott milyen utóneveket választanak a szülők leginkább.

– A legnépszerűbb a fiúknál évek óta a Noel, Dávid, Dániel, Gergely és a Gergő, a lányoknál pedig az Anna és a Hanna. De a régi magyar utóneveket is újra felfedezik a családok. Így több a János, Zoltán, Sándor, István, Mátyás, Nándor, a Katalin, Kata, Kató, s ennek változatai, például a Katrin, Erzsébet, Elizabet, Rebeka – sorolta. – Ugyanakkor Rémusz, Zoárd, Ezékiel, Bercel, Zente, Bertold névvel is született idén kisfiú a városban, s Szofi, Lorett, Nara, Janima, Lejla és Mirabella szülei is itt választottak nevet gyermeküknek.

Kétszáztizenhét kisbaba az első félév megyei újszülöttjei közül Hatvanban találkozott először szüleivel. Szonda Katalin hatvani anyakönyvvezető adatai szerint közülük a legtöbben a Bence, István, László, Milán és Noel, illetve a Hanna, Kamilla, Lili, Zoé és Zselyke nevet kapták szüleiktől.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock