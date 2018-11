Szomorú tapasztalatok a csúcson: „Rendért, gazdáért kiált a Kékestető”

– Trianon után az egyetlen megmaradt ezerméteres hegycsúcsunk rendkívül felértékelődött. Miután fölépült a szanatórium, Kékes a két világháború között mondhatni divatba jött, mint a felső középosztály exkluzív nyaralóhelye. A második világháború után sokáig elhanyagolták a tetőt, és sajnos a napokban azt tapasztaltuk, hogy még ma sem találta meg, kapta vissza méltó helyét, szerepét. Sír az egész Tető! – kezdi lapunkhoz eljuttatott levelét Kőszegfalvi Ferenc, aki Hódmezővásárhelyről kirándult családjával a hosszú hétvégék egyikén országunk legmagasabb csúcsához.

Meglátása szerint a terület infrastruktúrája lényegében alig változott. Úgy véli, az egykor szebb napokat megélt szanatórium megkopott, véget nem érően tatarozgatják, újítgatják. Az ország csúcsát jelentő megkopott emlék, a piros-fehér-zöld kő nimbusza még eleven, sokan csak azért mennek föl, hogy lefényképezkedjenek előtte, hiszen – teszi fel a kérdést – mi mást találhatnának?

– Az évtizedek óta értelmetlenül, üresen ácsorgó toronyszállót, az ugyancsak ősidők óta bezárt nyilvános illemhely épületét, Kányai uram lebontott éttermének a helyét, az egykori szakszervezeti üdülőt, meg a régi vegyesbolt üres telkét, a technikai célokat szolgáló óriási tornyot, ami szinte agyonnyomja a csúcsot, s amelynek nyitott kilátó teraszán öt percig sem lehet kibírni az orkánszerű szelet. Mit tehet itt az ide bármely évszakban felbuszozó, autózó, gyalogló látogató? Ha alkonyodik, menekül a halott tetőről, hisz’ még pisilni sem tud! A délután négy órakor bezáró, egy meglehetősen szerény éttermen kívül nincs egy kellemes terasz, jó kávézó, megfelelő árú étterem, urambocsá’ egy kilátónak épült kilátó, vagy egy libegő, egy drótkötélpálya, egy kisebb sportpálya. Természetesen nem kocsmára, vurstlira volna szükség, hanem az ország csúcsát rangjához méltóan, finoman fel kellene öltöztetni. Rendért, gazdáért, értelmes szerepért kiált a környék – fejezi be gondolatait a levél írója.

Portálunk megpróbált választ keresni a fenti gondolatokra, így jutottunk el Seres Zsigmond Gáborhoz, aki a Kékestető online marketingjében vesz részt. Az olvasói levélben foglalt észrevételeket köszönettel vették, ám válaszuk elején leszögezték, hogy tisztázni szükséges a felelősségi köröket a megfogalmazottakkal kapcsolatosan, mivel az írásban ezek nem határolódnak el egymástól.

– A Mátra Gasztronómia Kft. üzemeltetési körébe kizárólag a Tető Étterem, a Kékesi Vendégház, a He-Do Bár, a parkolók és a Torony kilátó-presszó, míg a Kékestető Nonprofit Kft. érdekeltségébe a Kékestetői sícentrum tartozik. Ennek megfelelően tehát a levélíró által említett infrastrukturális hiányosságokkal, illetve a kékestetői szálló-szanatórium állapotával kapcsolatosan nincs intézkedési joguk a fent említett cégeknek. Ezúttal tisztelettel szeretnénk felhívni a levélíró figyelmét arra a tényre, hogy az üzletek nyitvatartási idejének, illetve árpolitikájának meghatározása az adott vállalkozás döntési jogkörébe tartozik, amelyek többek között a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével kerülnek kialakításra – zárja gondolatait Seres Zsigmond a Mátra Gasztronómia Kft. nevében.

Megújul a torony, játszótér épül

Portálunknak nemrégiben nyilatkozott Bene Csaba, a ­Mátra Gasztronómia Kft. cég vezetője a tervekkel kapcsolatban. Elmondta, ­korszerűbbé és színvonalasabbá válik a tévétorony-­kilátó az ország legmagasabb pontján. Szavai szerint modern kinézetet kap az itt található két helyiség, a régi burkolatokat is kicserélik, vidám turistacsalogató helyet szeretnének ide varázsolni.

Közölte, hogy a presszóban két mosdót is kialakítanak az eddigi egy helyett. Elmondta azt is, a látogatók visszajelzéseit és kéréseit is szem előtt tartották a modern és esztétikus kinézeten túl. A tévétorony-kilátó megújulása csupán a jelentős fejlesztések első lépcsőfoka, hiszen a Tető Étterem melletti játszótér rekonstrukciója 2019 tavaszán kezdődik.